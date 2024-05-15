Наряды Stellar Blade изменили, потому что они не были достаточно хороши, а не из-за цензуры со стороны Sony

Игра Stellar Blade вызвала споры на релизе из-за того что авторы внесли изменения в некоторые наряды главной героини Евы. Глава отдела разработки Ким Хён Тхэ заявил в интервью, что они изменили наряды Евы, чтобы сделать игру лучше, а не потому, что кто-то им это сказал. По сути, костюмы выглядели не так хорошо, как могли бы, и их не волновал спорный характер.
Спор начался из-за того, что некоторые фанаты посчитали, что изменения костюмов свидетельствуют о цензуре игры со стороны Sony. Ким сказал, что изменения всегда были частью плана и не были вызваны внешним давлением, например, со стороны издателя игры. По его словам, студия хотела улучшить дизайн костюмов, чтобы сделать игру лучше. Он объяснил, что они сосредоточились на стиле, а не на демонстрации большого количества обнаженной героини.
Окончательный результат будет после патча первого дня. Окончательный результат корректировок, которые будут предоставлены пользователям, будет включен в патч первого дня или непосредственно перед ним. Я не считаю, что если костюмы вульгарные, это не значит, что они хорошие, так что это то, что было изменено для качества. В результате есть части, где эротика уменьшена или подчеркнута. Это конечный продукт, который мы хотим показать как предполагаемый результат.
Ким также поделился своими мыслями о том, как игровая индустрия рекламирует игры и получает помощь от правительства. Он считает, что мы должны больше заботиться о том, чтобы позволить создателям игр самовыражаться и не устанавливать слишком много правил, чтобы их игры нравились всему миру. В целом, игра оказалась выигрышной. Ким был очень рад, что критики поставили ей 82 балла. Он сказал, что команда упорно трудилась, чтобы сделать особенную и увлекательную игру для всех.
тупые и лживые оправдания
Опять новость про 2 костюма, которые визуально так себе, кроме того, есть более открытые.
Сколько ему баксов отвалили чтоб он эту хуйе* сморозил ведь явно было дело в деньгах
Ему понадобился почти месяц, чтобы придумать подобное жалкое оправдание очевидной цензуры, особенно после патча? Сказал бы честно "да, мы прогнулись под требования Сони".
Отличные отговорки