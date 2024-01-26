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Смута 26.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.8 585 оценок

Создатели "Смуты" показали прогулку главного героя по Нижнему Новгороду

Simple Jack
Новости

Авторы «Смуты» опубликовали новый геймплейный трейлер под названием «Нижегородская командировка Юрия». В ролике показали главного героя, который неспешно прогуливается по локации.

Создатели «Смуты» добавили, что уже 29 января вернутся с «большими новостями» об игре. Возможно, разработчики опубликуют какой-то анонс или покажут новый ролик.

Релиз «Смуты» намечен на 26 февраля 2024 года. Игра будет доступна на PC эксклюзивно на платформе VK Play. Сейчас геймеры могут оформить предзаказ со скидкой 20% — 1612 рублей вместо 2015 рублей.

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21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Deniss Petrenko

Ух, по виду FPS 15 - 20. Видать, это будет ключевой проблемой данной игры.

11
nowisee

dev build же, че ты хотел

3
Hadyko

Зажжённые факелы на каждом шагу... днем. Ну да ну да.

10
dsxcvf

ну без рейтрейсинга надо же как то выкручиваться (уберут эти факелы все начнут говорить - че тут как в жп у нгра?), и вообще это игра, когда игра выйдет докопы до игры будут в духе почему гг не ссыт и не срет?

1
Janekste

Очень живо смотрится окружение. Анимации NPC прям радуют. Выглядит окружение гораздо лучше, чем в третьем ведьмаке. Что что, но похоже с красотой локаций у Смуты точно будет всё в порядке. Пока что сомнений в высоком качестве игры у меня нет никаких.

Смешно читать претензии к факелу, мол какой-то яркий и якобы какой-то не такой и прочее. Честное слово, эти люди о чём вообще? Они факелы видели хотя бы раз в других играх? Видали, насколько яркие факелы в "ведьмаках, скайримах, кингдом кам" и прочих играх? Да практически такие же, если не хуже качеством. И тоже висят везде, где только можно. Но чёто я не видел, чтоб кто-то где-то плакался по поводу факелов в перечисленных здесь мною играх. Такое ощущение, будто бы Смуту ругают просто так по приколу. Очень уж странные предъявы у людей к Смуте.

Аж до факелов докопались. Смешно.

6
satun14

проблема не в факелах а в самом огне, по сравнению с первым трейлерами это уже не статическая хрень, но видно что это все на что хватило времени, к этому же можно отнести постоянные блики света и теней... ничего сверх естественного от игры лучше не ждать

0
Фалькаживи

То есть ты не осознаешь, что они не оптимизировали свою игру даже для самих себя. И показали только окраину города, прям только вот вход. Смута может и будет неплохой игрой, вот только из-за низкого фпс и багов, вернешься к ведьмаку.

1
Altered

Похоже все делают в последний момент

4
ДЕНИСКА_омск

караул тормозилово

4
Sidiusz

Это кинематографичность :)

2
Ivan Dro

8 FPS на каждый глаз, в сумме 16, всё равно не дотягивает до кинематографичных 24 FPS.

1
Fedmoped

Тупливость настораживает, картинка радует

1
Герман Хоффер

пока двоякое мнение складывается.Вроде и графон не такой уж и убогий.Но геймплея так мы и не увидили

1
FlyRazer

Не делайте предзаказы. Никогда. Особенно таких сомнительных проектов.

0
SULIK 712

когда перенос?

0
SEAL-KillerXXL

Как они усердно пытаются сделать вид что игра есть. Вспоминаются похожие ролики для The Day Before,

-6
Newworld_DESTROYER

наш ответ ведьмакам и ассасинам. уверен что ребята покажут как нужно делать игры, сегодня таких разработчиков уже мало

-11
KrolikAlkogolik

Типо бота какого то?Или биполярочки. А то я так смотрю коментарии вразнобой типо чтоб что-то написать.

Спойлер
1
Герман Хоффер KrolikAlkogolik

урыл и закопал))))

1
Rorschach93 Герман Хоффер

разложил на атомы

0
Levis Live

Прям видо как игра всрато выглядит, и тянуть будет только на 4060, оптимизации не будет =))

-12