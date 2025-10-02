ЧАТ ИГРЫ
Sniper Elite 30.09.2005
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, От третьего лица
8.1 336 оценок

30 сентября серия Sniper Elite отметила своё 20-ти летие

Двадцать лет назад Карл Фейрбёрн прибыл в Берлин, переодевшись немецким солдатом, чтобы не дать Красной армии Сталина завладеть немецкими технологиями в области ядерного оружия.

30 сентября 2005 года игра Sniper Elite впервые поступила в продажу по всей Европе. В тот момент в игровом мире наблюдался всплеск интереса к играм о Второй мировой войне, вдохновлённых такими хитами, как Medal of Honor. По завершении работы над Aliens Versus Predator в конце 90-х братья Джейсон и Крис Кингсли обратились к Call of Duty в поисках вдохновения для создания более точного и исторически достоверного шутера, посвящённого реальным событиям войны.

Это был отличный фон для игры, но задача состояла в том, чтобы найти способ привнести что-то новое в жанр шутеров в 2005 году, когда уже были выпущены Call of Duty 2, Battlefield 2, Medal of Honor: European Assault и другие игры. Именно появление революционной камеры, следящей за пулями, определило дальнейшее развитие франшизы.

Официальный арт первой части Sniper Elite (2005)
Официальный арт первой части Sniper Elite (2005)

За 20 лет серия увидела шесть основных игр серии и шесть спин-оффов, четыре из которых были в виде подсерии Zombie Army, а две других выходили для шлемов виртуальной реальности.

На протяжении месяца Rebellion намерена провести несколько прямых трансляций, в которых будут играть во все основные игры серии, а также у них припасено несколько анонсов связанных с будущем франшизы, поэтому они призвали игроков "быть на чеку"

А вы играли в серию Sniper Elite? Расскажите о своих впечатлениях о франшизе и как вы с ней познакомились.

Комментарии:  5
HellowRainbow

В первой атмосфера и музыка топ из топов

hpi

Даже сейчас актуальная.

gameplaynostalgia

я бы от ремейка первой игры не отказался

AlexFoRestor

А Махатма Ганди сегодня отметил бы своё 156-летие. Держу в курсе, равно как и вы, многоуважаемые новостники-плейграундёры

sergeu78

чисто нелогично его передевание в солдата немецкой армии. явно изначально была задумка сделать игру за снайпера вермахта. конечно если только вся армия и советов и союзников будет проинформированна, что вот этот в нацисткой форме он наш