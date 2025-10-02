30 сентября серия Sniper Elite отметила своё 20-ти летие

Двадцать лет назад Карл Фейрбёрн прибыл в Берлин, переодевшись немецким солдатом, чтобы не дать Красной армии Сталина завладеть немецкими технологиями в области ядерного оружия.

30 сентября 2005 года игра Sniper Elite впервые поступила в продажу по всей Европе. В тот момент в игровом мире наблюдался всплеск интереса к играм о Второй мировой войне, вдохновлённых такими хитами, как Medal of Honor. По завершении работы над Aliens Versus Predator в конце 90-х братья Джейсон и Крис Кингсли обратились к Call of Duty в поисках вдохновения для создания более точного и исторически достоверного шутера, посвящённого реальным событиям войны.



Это был отличный фон для игры, но задача состояла в том, чтобы найти способ привнести что-то новое в жанр шутеров в 2005 году, когда уже были выпущены Call of Duty 2, Battlefield 2, Medal of Honor: European Assault и другие игры. Именно появление революционной камеры, следящей за пулями, определило дальнейшее развитие франшизы.

Официальный арт первой части Sniper Elite (2005)

За 20 лет серия увидела шесть основных игр серии и шесть спин-оффов, четыре из которых были в виде подсерии Zombie Army, а две других выходили для шлемов виртуальной реальности.

На протяжении месяца Rebellion намерена провести несколько прямых трансляций, в которых будут играть во все основные игры серии, а также у них припасено несколько анонсов связанных с будущем франшизы, поэтому они призвали игроков "быть на чеку"

А вы играли в серию Sniper Elite? Расскажите о своих впечатлениях о франшизе и как вы с ней познакомились.