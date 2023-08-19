Rebellion раскрыла информацию о Sniper Elite 5 Complete Edition и следующем обновлении ©

Компания Rebellion рассказала о своих ближайших проектах и некоторых ключевых обновлениях для экшен-шутера Sniper Elite 5, в том числе о деталях, которые поклонники могут ожидать в следующем обновлении, а также о Complete Edition. "Полное Издание" официально поступит в продажу 24 августа 2023 года. В него войдут базовая игра, Season Pass One и Season Pass Two в одном комплекте, и оно будет доступно на всех основных платформах.

В Sniper Elite 5 также будет добавлена 3-секундная защита от спавна и выбранное фанатами еженедельное событие Sniper Elite Weekly Event.

Сегодняшнее видео, несомненно, разочарует фанатов, которые надеялись узнать больше о том, какую именно франшизу Rebellion будет адаптировать из известной вселенной комиксов 2000 AD. Название видеоролика отсылает лишь к предыдущему заявлению Rebellion о сотрудничестве с Good Shepherd в области адаптации игр, хотя некоторые из основных комиксов, например, Judge Dredd, остаются вероятными вариантами.

Информация о Sniper Elite 5 небольшая, но очень важная. Спавн-кемпинг - серьезная проблема многих игр, не говоря уже о Sniper Elite 5. Он позволяет продвинутым игрокам задушить в забвении случайных фанатов, что не является ни сложной задачей для первых, ни увлекательной для вторых. Добавление защиты от спавна позволит отстающим перегруппироваться и принять реальное участие в игре.

Поскольку Sniper Elite 5 недавно вошла в линейку PlayStation Plus в прошлом месяце, выход Complete Edition вполне уместен. Возможно, найдутся новые поклонники, которые захотят вложить деньги в полное прохождение игры.