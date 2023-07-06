Sniper Elite 5 получила финальный набор контента 2-го сезона Kraken Awakes ©

Сегодня компания Rebellion объявила о выпуске DLC Kraken Awakes, последнего пакета контента для второго сезона Sniper Elite 5. Приготовьтесь сеять хаос против операции «Кракен» и докажите свое мастерство снайпера на всех платформах, включая Xbox, PlayStation и ПК.

Информация, собранная в предыдущих миссиях, показала, что операция «Кракен» по-прежнему представляет собой надвигающуюся угрозу, требующую немедленных действий. Карл Фэйрберн, легендарный снайпер, должен использовать покров тьмы и использовать силу теней, чтобы саботировать строящийся авианосец, который является новым домом операции «Кракен», и гарантировать, что он никогда не отправится в плавание. Судьба союзников висит на волоске, пока вы сражаетесь с Фридрихом Фогелем, бывшим заместителем Абеляра Мёллера и новым вдохновителем этой дьявольской схемы.

Приготовьтесь к незабываемому приключению, путешествуя по сложно спроектированному военному доку и разгадывая тайны, скрытые внутри огромного авианосца. С множеством секретов, ожидающих своего раскрытия, не торопитесь, чтобы собрать ценную информацию и одержать верх в своей миссии по спасению мира от надвигающейся гибели.

Kraken Awakes предлагает не только захватывающий сюжет и игровой процесс, но и новые дополнения к вашему арсеналу. Погрузитесь в полностью американский образ Карла с новым скином для оружия «Патриот» и скином для персонажа «Американский десантник». Доминируйте на поле боя с пистолетом Mod.712 со съемными магазинами и непревзойденной скорострельностью в автоматическом режиме. Он идеально подходит для ближнего боя.

В дополнение к пакету контента Kraken Awakes Rebellion представила новую захватывающую многопользовательскую карту Abandoned Quarry. Участвуйте в душераздирающих перестрелках, исследуя коварные глубины старой шахты. Ищите точки обзора и скрытые углы в близлежащем углеперерабатывающем центре, обеспечивающем идеальные снайперские обзоры по всей карте. Предпочитаете ли вы скрытный подход или тотальную стрельбу и действие, Заброшенный карьер предлагает адреналиновый опыт для снайперов всех стилей игры.