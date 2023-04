Sniper Elite 5 получила обновление Death From Above с новым контентом ©

Компания Rebellion сегодня выпустила Death From Above, новейший пакет контента для Sniper Elite 5 Season Pass Two, а также бесплатную многопользовательскую карту No Cross под названием Плотина. «Смерть сверху» доставляет совершенно новую винтовку в форме Pedersen, а также скин British Dazzle для всего оружия, скин British Bomber для Карла и скин Air Auxiliary для Моники.

Винтовка Педерсена была предложена в рамках программы принятия полуавтоматической замены M1903. Он не имеет вариантов оптического прицела, но, возможно, является лучшим в своем классе для использования железного прицела и способен производить быстрые и точные выстрелы на средней дистанции с большой общей стабильностью. Игроки также получат поразительную расцветку British Dazzle для всего оружия. Это дань уважения ослепительному камуфляжу, который использовался на британских танках во время кампаний в пустыне. Наконец, и Карл, и Моника получают новые скины персонажей. Облик британского бомбардировщика для Карла придает ему особый вид летчика, а скин Air Auxiliary для Моники отражает униформу, которую носят женские авиакорпуса, чья работа заключалась в перевозке новых или отремонтированных самолетов на действующие военные аэродромы по всей Великобритании.

Кроме того, все игроки бесплатно получат новую многопользовательскую карту No Cross под названием The Dam в рамках последнего обновления названия для Sniper Elite 5. Эта новая карта переносит игроков к остаткам плотины, которая была частично разрушена во время бомбардировок союзников. . Река и сломанные мосты разделяют две стороны карты, одна из которых обеспечивает достаточно укрытий и снайперских позиций благодаря путанице трубопроводов и промышленных ограждений. Игроки на противоположной стороне могут использовать более высокую, более естественную местность в своих интересах.

Sniper Elite 5 доступна в Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Epic Games Store и Windows Store.