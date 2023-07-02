Представители грядущего шутера Snowbreak: Containment Zone примут участие в фестивале Anime Expo ©

Snowbreak: Containment Zone готовится к глобальному релизу в этом месяце, а именно к 20 июля. Это ожидаемый 3D RPG-шутер, разработанный Amazing Seasun Games, который способен покорить сердца посетителей Anime Expo своими событиями и множеством эксклюзивных награда.

С 20 июля начинается кампания запуска Snowbreak, которая стартует в Лос-Анджелесе и охватит Шанхай, Тайбэй, Токио и Сеул в июле и августе. Ожидается, что в план могут быть включены и другие города. Во время Anime Expo посетители смогут погрузиться в мир Snowbreak и насладиться различными захватывающими мероприятиями, включая выступления известных контент-мейкеров и впечатляющее косплей-шоу.

Ранее разработчики заявляли, что Snowbreak: Containment Zone уже достигла отметки в 2 миллиона предварительных регистраций. Пользователи получат эксклюзивные награды, включая облик персонажа и специальное оружие, которые можно будет получить в игре после ее официального запуска.