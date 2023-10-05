11 сезон SnowRunner стартует позднее в этом месяце ©

Sabre Interactive и Focus Entertainment объявили дату выхода 11 сезона SnowRunner. Действие происходит в Скандинавии, и ставки будут немного менее высокими, чем в предыдущих сезонах SnowRunner, поскольку на этот раз вы будете помогать съемочным группам.

Вы будете поднимать и перемещать оборудование, такое как зеленые экраны, декорации и актеров, следя за тем, чтобы крупные кинопроизводства могли быть завершены в соответствии с графиком. Хотя вы не помогаете съемочной группе, вы сможете отправиться в местные деревни, чтобы разобраться с их проблемами до начала следующего зимнего сезона. Цель 11-го сезона SnowRunner – помочь кинопроизводителям соблюдать график.

В 11-м сезоне SnowRunner также будут добавлены две новые машины. По словам Sabre, NEO Falcon 2000 является «идеальным выбором для путешествий по горам» благодаря своему дорожному просвету и надежной подвеске. Между тем, «Бурлак 6x6» — это более крупная машина с отличными возможностями для перевозки грузов и проведения спасательных операций, но при этом она является отличным универсалом.

Вместе с этим DLC также будет выпущено бесплатное обновление. Он будет содержать новые наклейки, платформы, краны и прицепы.

11-й сезон SnowRunner — это последний DLC, добавленный в рамках Year 3 Pass, который начался с 9-го сезона. Если Year 3 Pass будет следовать той же схеме, что и Year 2 Pass, то мы ожидаем, что перед началом нового цикла Year Pass наступит еще один сезон.

11-й сезон SnowRunner, также известный как Lights & Cameras, выйдет 19 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.