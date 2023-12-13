Симулятор SnowRunner: A MudRunner Game совсем скоро вернут в продажу для отечественных игроков

Популярный симулятор бездорожья SnowRunner: A MudRunner Game от разработчиков студии Saber Interactive в августе этого года внезапно был снят с продажи сразу в нескольких регионах. Игру сняли с продажи в России, Беларуси и Украине по неизвестной причине, которая не была озвучена до сегодняшнего дня. Сегодня авторы проекта официально назвали причину остановки продаж и вместе с этим объявили о скором возвращении игры в цифровые магазины.

Как оказалось, причиной приостановки продаж SnowRunner: A MudRunner Game оказался известный автомобильный бренд Ford. А если быть точнее, именно модели грузовиков Ford CLT9000 и Ford F750 заставили разработчиков отступить в некоторых странах. По всей видимости, разработчикам так и не удалось разрешить юридические проблемы с этими машинами, поэтому они будут заменены на другие модели: AWMG TX-340 и AWMG AC 1610.

В Saber Interactive заявили, что из игры полностью исчезнут даже упоминания Ford CLT9000 и Ford F750. Новые машины будут иметь совершенно другой дизайн и характеристики, чтобы не ассоциироваться с ними. Как сообщается, AWMG TX-340 и AWMG AC 1610 появятся на ПК и консольных версиях игры, за исключением Nintendo Switch. Также эти изменения затронут пользовательские модификации, которые будут проходить дополнительную проверку при публикации.

Это позволит возобновить продажи SnowRunner: A MudRunner Game и вернуть симулятор в русскоязычный регион. Игра должна снова стать доступной для покупки в России уже в ближайшее время.