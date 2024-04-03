В автопарке SnowRunner очередное пополнение — встречайте Azov 67096-3N Atom! Этот тяжёлый грузовик отлично чувствует себя на бездорожье благодаря современному двигателю, блокировке дифференциала, полному приводу и многим другим преимуществам. Кроме того, в комплекте с ним идут два уникальных модуля для его длинной рамы: безбортовая платформа с тремя ячейками и вспомогательный модуль с ремкомплектом и дополнительным топливным баком.
Azov 67096-3N Atom не входит в пропуск первого, второго, третьего или четвёртого года.
В симулятор грузоперевозок по пересеченной местности - Snowrunner добавлен новый грузовик
В автопарке SnowRunner очередное пополнение — встречайте Azov 67096-3N Atom! Этот тяжёлый грузовик отлично чувствует себя на бездорожье благодаря современному двигателю, блокировке дифференциала, полному приводу и многим другим преимуществам. Кроме того, в комплекте с ним идут два уникальных модуля для его длинной рамы: безбортовая платформа с тремя ячейками и вспомогательный модуль с ремкомплектом и дополнительным топливным баком.
Осуждаю
Он не новый в модах он есть я ездила на нем ну для Амура сойдет
Дата выхода.