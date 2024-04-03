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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 2 906 оценок

В симулятор грузоперевозок по пересеченной местности - Snowrunner добавлен новый грузовик

Pavel Rally
Новости

В автопарке SnowRunner очередное пополнение — встречайте Azov 67096-3N Atom! Этот тяжёлый грузовик отлично чувствует себя на бездорожье благодаря современному двигателю, блокировке дифференциала, полному приводу и многим другим преимуществам. Кроме того, в комплекте с ним идут два уникальных модуля для его длинной рамы: безбортовая платформа с тремя ячейками и вспомогательный модуль с ремкомплектом и дополнительным топливным баком.

Azov 67096-3N Atom не входит в пропуск первого, второго, третьего или четвёртого года.

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