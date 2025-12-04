Анонсирован самурайский экшен SOL Shogunate в сеттинге альтернативного будущего

Студия Chaos Manufacturing представила свой дебютный проект под названием SOL Shogunate. Игра позиционируется разработчиками как самурайская космическая опера и представляет собой однопользовательскую экшен-RPG с видом от третьего лица. События разворачиваются в альтернативной версии нашей Солнечной системы, где закон меча стал единственной властью.

Сюжет повествует о Юдзуки, наследнице некогда могущественного клана, уничтоженного врагами. Героиня становится ронином и отправляется в путь ради мести. Ей предстоит путешествовать по мегаполисам на поверхности Луны, которая в этом мире выступает центром силы Сёгуната. Игровой мир сочетает в себе эстетику феодальной Японии и высокие технологии, включая космические лифты, синкансэны и искусственную гравитацию.

Геймплей SOL Shogunate сосредоточен на динамичных сражениях в ближнем бою. Арсенал включает традиционные виды оружия, модифицированные для ведения войны на разных планетах. Игрокам предстоит использовать акробатические приемы, реактивный ранец и крюк из нановолокна для перемещения в условиях изменяющейся гравитации. Боевая система позволяет наделять клинки стихийными эффектами, а саму героиню можно улучшать с помощью генных модификаций и биокерамической кожи, настраивая навыки под свой стиль игры.

Особое внимание уделено сражениям с монументальными боссами, которые проходят в несколько этапов и требуют поиска уязвимых мест противника. Музыкальное сопровождение меняется в зависимости от интенсивности схватки, а в записи саундтрека принимает участие японская рок-группа AliA.

У проекта уже появилась страница в сервисе Steam, где можно ознакомиться с системными требованиями. Согласно информации на официальном сайте разработчиков, релиз SOL Shogunate запланирован на 2027 год.