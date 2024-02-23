Состоялся релиз 4Х-стратегии про политическую борьбу в Аду Solium Infernum

League of Geeks, разработчики успешной инди-стратегии Armello, официально представили Solium Infernum, политическую гранд-стратегию с уловками, интригами и предательством, действие которой разворачивается в Аду. Игра уже доступна на ПК через Steam с временной скидкой 15% по цене 1105 рублей (цена без скидки 1300 pублей), открывая врата Ада для всех поклонников гранд-стратегий.

В Solium Infernum игрокам предстоит взять на себя роль одного из восьми великих архидьяволов Ада. Им предстоит переиграть и перехитрить своих соперников, чтобы завладеть вакантным инфернальным троном с помощью хитроумной политической и военной стратегии. На пути к победе игрокам предстоит блефовать, наносить ответные удары и сеять предательство.

Игра может похвастаться разнообразными многопользовательскими режимами, которые подойдут и тем, кто испытывает нехватку времени, и тем, кто стремится к длительным стратегическим сражениям. Асинхронные многопользовательские матчи рассчитаны на шестерых игроков, а ход игры длится несколько дней или недель и требует всего нескольких минут в день. Для любителей стратегий, предпочитающих немедленные действия, также доступен мультиплеер в реальном времени.