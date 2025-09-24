ЧАТ ИГРЫ
SOMA 22.09.2015
Адвенчура, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
8.4 1 263 оценки

SOMA 2? Frictional Games тизерит свой следующий проект

AceTheKing AceTheKing

22 сентября игра SOMA от Frictional Games получила небольшой патч, в описании которого разработчики загадочно упомянули, что "пользователи всё ещё могут получать подозрительные письма". Игроки обнаружили, что после обновления на одном из компьютеров в начале игры появилась вкладка со спамом, содержащая новое письмо.

Расшифровка символов из этого письма привела сообщество на сайт вымышленного отеля под названием Samsara. Подписавшись на рассылку отеля, на электронную почту приходит письмо-подтверждение.

Ссылка для подтверждения в нём содержала упоминание Kepler Interactive — издателя, известного по таким играм, как Clair Obscur: Expedition 33 и Pacific Drive. Это указывает на то, что Kepler Interactive будет выступать издателем следующего проекта студии. Пока игрокам не удалось найти других материалов, но высока вероятность, что отель Samsara будет местом действия будущей игры.

Кей Овальд

Было бы отлично. Хотя сумеют ли такой шикарный финал и вообще сюжет сделать уже вопрос. Хотя есть будет просто хорошей игрой на их уровне, то уже неплохо.

smallhell

...не дай боже. Мне и одной soma хватает, как для разочарования в качественности оценки большинством подобных "сюжетов". Наличие устойчивого мировосприятия не позволяет считать сюжет этой игры чем-то хорошим.

CAN I HABE PIZZA PLS

Спасибо, что поделился своим нафиг никому не нужным мнением, ноунейм с пегача

smallhell CAN I HABE PIZZA PLS

Не стоит благодарности, тут все такие.

Gauguin

И какое же у вас "устойчивое мировоззрение"?

SOLUS5678

Очень надеюсь на SOMA 2 !!!. Вселенная обладает большим потенциалом!.

MNM 777
Shadowboxer
Shadowboxer
Юрий Пенкин

улучшите этот мусор на консолях под некст ген и я опять попробую его пройти

