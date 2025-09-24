SOMA 2? Frictional Games тизерит свой следующий проект

22 сентября игра SOMA от Frictional Games получила небольшой патч, в описании которого разработчики загадочно упомянули, что "пользователи всё ещё могут получать подозрительные письма". Игроки обнаружили, что после обновления на одном из компьютеров в начале игры появилась вкладка со спамом, содержащая новое письмо.

Расшифровка символов из этого письма привела сообщество на сайт вымышленного отеля под названием Samsara. Подписавшись на рассылку отеля, на электронную почту приходит письмо-подтверждение.

Ссылка для подтверждения в нём содержала упоминание Kepler Interactive — издателя, известного по таким играм, как Clair Obscur: Expedition 33 и Pacific Drive. Это указывает на то, что Kepler Interactive будет выступать издателем следующего проекта студии. Пока игрокам не удалось найти других материалов, но высока вероятность, что отель Samsara будет местом действия будущей игры.