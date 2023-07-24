Научно-фантастическая адвенчура Somerville скоро доберется до консолей PlayStation ©

Независимая команда разработчиков из студии Jumpship осенью прошлого года выпустила научно-фантастическую адвенчуру Somerville с мрачным сюжетом и миром. Проект получил восторженные отзывы на ПК и Xbox, как от игроков, так и журналистов, однако прошел мимо пользователей PlayStation. Судя по всему, Jumpship собирается уже в скором времени исправить это и выпустить свою игру на PS4 и PS5.

На скорый выход версии Somerville для PlayStation намекает обновленная база достижений в цифровом магазине консоли. Энтузиасты на днях обнаружили там полный список трофеев из игры, который включает в себя 11 различных испытаний для игроков и повторяет уже известные ачивки с других платформ.

С появлением в открытом доступе достижений, релиз самой Somerville на PlayStation не заставит себя долго ждать. Ожидается, что выход адвенчуры на новой платформе состоится уже до конца лета, а после этого студия Jumpship полностью переключится на разработку новой игры.