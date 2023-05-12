Разработчик Somerville рассказал, что "Game Pass вредит продажам" ©

Ценностное предложение Game Pass с точки зрения потребителя имеет неоспоримую привлекательность, и с первого дня выпуска до растущего каталога старых игр каталог службы подписки продолжает становиться все более привлекательным. Однако одна из областей, в которой модель службы часто подвергается сомнению, — это то, как она влияет на игры и их коммерческую эффективность. Хотя многие разработчики часто говорили о том, что Game Pass поощряет больше экспериментировать, а также увеличивает доступность игр, также есть некоторые, кто видит негативное влияние на продажи из-за доступности игры в сервисе.

Оказывается, одним из них является Дино Патти, соучредитель Jumpship. Студия запустила свою научно-фантастическую приключенческую игру Somerville для Xbox и ПК в прошлом году, и хотя Патти считает, что Jumpship «заключил довольно хорошую сделку» с Microsoft, он говорит, что тем не менее это повлияло на продажи Somerville. По словам Патти, традиционная модель создания полноценной игры и продажи ее по первоначальной цене все еще далеко впереди.

«Мы оформили довольно хорошую сделку», — сказал он в интервью Videogames.si. «Я также думаю, что это вредит продажам. Потому что многие люди просто заходят и пробуют, и они не вкладывают деньги. Если им не нравятся первые 10 минут? Вот и все. Кроме того, если вы не делаете первые 10 минут потрясающими, возможно, это тоже проблема. Думаю, Game Pass ok, но мне больше нравится старая премиальная модель, где я продаю вам продук и получаю ваши 30 долларов. Мне не нужно потом вытягивать из вас деньги».

Somerville доступна на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.