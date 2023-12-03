Новый трейлер 4Х-стратегии Songs of Silence раскрывает фракции и окно выхода

Songs of Silence, предстоящая 4Х-стратегия от Chimera Entertainment, получила новый трейлер. Наряду с трейлером было подтверждено окно выпуска игры весной 2024 года. Songs of Silence сначала выйдет на ПК, в Steam, Humble Bundle и GOG, а затем появятся консольные версии.

Новый трейлер посвящен деталям игровых фракций: Первенцев, Звездорожденных и Крестоносцев. В нем мы встретимся с героями фракций и узнаем больше о силах, которыми они командуют, а также об их происхождении и мотивах.

Songs of Silence — это стратегическая игра с богатым сюжетом для ПК и консолей, действие которой разворачивается в двух разных фэнтезийных мирах, которым угрожает всепожирающая Тишина. В игре представлено уникальное сочетание пошагового управления королевством, исследования и развития героев, контрастирующее с короткими и напряженными сражениями в реальном времени. Включает красивый оркестровый саундтрек Хитоши Сакимото, композитора Final Fantasy Tactics и Final Fantasy XII.