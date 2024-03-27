Sonic Heroes действительно получит обновленную версию, но её разработка ещё даже не началась

На днях в сети появилась информация о возможном ремейке культового экшен-платформера Sonic Heroes, который впервые вышел ещё в 2004 году. Надежный инсайдер под ником MbKKssTBhz5, который специализируется на проектах Sega, также подтвердил планы на выпуск обновленной версии игры и поделился первыми деталями. Автор утечки заявил, что ремейк находится на стадии планирования и студия ещё даже не начала его производство.

Обновленную версию Sonic Heroes придётся подождать. По данным инсайдера, в Sega продолжается обсуждение самой игры, как она должна выглядеть и какие цели необходимо поставить перед разработчиками. Движок для будущего проекта также ещё не был определён, поэтому любые упоминания Unreal Engine 5 являются лишь предположением. Этот движок рассматривается как один из наиболее удобных вариантов для Sega. Тем не менее не исключается разработка собственного движка или выбор другого готового инструментария.

Что касается сроков релиза, инсайдер не владеет точной информацией по этому вопросу. По его личному опыту, этап разработки игр в Sega в среднем занимает около трёх лет. Если мы получим ремейк Sonic Heroes, его релиз состоится не раньше 2026 или 2027 года.