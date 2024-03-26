Sonic Heroes, по слухам, получит ремейк на Unreal Engine 5

SEGA продолжает работать над расширением портфолио переизданий самых разных игр и IP для более современных платформ.

Ранее сегодня инсайдер по имени Zippo сообщил, что Sega планирует перевести многие из своих существующих франшиз на Unreal Engine 5, а такие игры, как предстоящие ремейки Crazy Taxi и Jet Set Radio, получат свои преимущества. Это привело многих к мысли, что игры про Соника также могут перейти на Unreal Engine 5. Nintendo Universe утверждает, что одной из таких игр станет ремейк Sonic Heroes.

Известный инсайдер Midori подтвердили информацию Zippo, а также существование ремейка Sonic Heroes - классической игры, выпущенной в декабре 2003 года для PlayStation 2, Nintendo GameCube, Microsoft Windows и Xbox, которая будет переработана для современных платформ с использованием Unreal Engine.

Относительно выбора Sega использовать Unreal Engine 5 вместо собственных движков, которые компания разрабатывала долгие годы, Мидори пояснил, что это решение позволит разработчикам Sega получить опыт работы с другими движками. Это не означает полного отказа от собственных движков, но Sega хочет дать своим разработчикам возможность развиваться в этом направлении.

Игра появится на преемнице Nintendo Switch, а также на PlayStation 5, Xbox Series и Windows (Steam).

Наиболее вероятным сроком выхода игры является 2025 год, но все зависит от того, как продвигается разработка игры на данный момент.