Эмулятор Playstation 4, RPCSX, теперь может загружать и запускать Sonic Mania с частотой 45 кадров в секунду ©

В прошлом месяце появились сообщения о новом эмуляторе Playstation 4 от команды, создавшей лучший эмулятор Playstation 3 - RPCS3. И вот сегодня они рады сообщить, что этот эмулятор PS4 может загружать и запускать Sonic Mania со скоростью 45 кадров в секунду.

Для тех, кому интересно, Sonic Mania - не первая коммерческая игра, которую RPCSX может загрузить и запустить. Еще в июле 2023 года мы опубликовали видеоролик, демонстрирующий запуск игры We Are Doomed.

Следует отметить, что команда RPCSX пока не реализовала никаких функций ввода. Поэтому, хотя на RPCSX можно загрузить и запустить Sonic Mania и We Are Doomed, поиграть в них пока нельзя.

Из того, что мы видим, NVIDIA GeForce RTX 2060 может запустить Sonic Mania через RPCSX с частотой 45 кадров в секунду. И хотя это не слишком впечатляет, но это хотя бы начало. Не стоит забывать, что RPCSX находится на очень ранней стадии разработки.

Наиболее продвинутым эмулятором Playstation 4 для ПК на данный момент является Spine. В январе мы опубликовали видеоролик, в котором было показано, как этот эмулятор запускает более 125 игр для PS4.

Помимо Spine, к числу наиболее известных эмуляторов PS4 относятся Kyty, fpPS4 и GPCS4. Эти эмуляторы не так хороши, как Spine, хотя fpPS4 также может запускать множество 2D-игр. Поэтому будет интересно посмотреть, сколько времени потребуется RPCSX, чтобы достичь статуса Spine.

RPCSX все еще сильно отстает от вышеупомянутых эмуляторов. Но, несмотря на это, это один из самых перспективных эмуляторов Playstation 4.

Желающие могут загрузить последнюю публичную версию отсюда.

Наслаждайтесь следующим видеороликом, демонстрирующим загрузку RPCSX на Sonic Mania, и следите за дальнейшими событиями!