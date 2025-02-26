Компания Sega объявила о задержке глобального запуска Sonic Rumble. Ранее запланированная на конец зимы, игра от студии Rovio (создатели Angry Birds) теперь выйдет ближе к весне этого года.

Sonic Rumble – это многопользовательская ролевая игра, где 32 игрока могут сразиться за персонажей, таких как Соник, Наклз и Шэдоу, в игрушечном мире, созданном доктором Эггманом. Игрокам предстоит пройти этапы, которые напоминают уровни из классических игр серии.

В данный момент игра доступна в 44 странах в предзапуске, за исключением Италии. Вместе с глобальным запуском выйдет обновление 1.2.0, которое добавит новые режимы, такие как Quick Rumble и Rival Rank, а также возможности для создания групп с друзьями через функцию Crew. Помимо этого, персонажи получат новые способности.

Sega поблагодарила поклонников за терпение и пообещала новые механики и захватывающий контент в полной версии игры.