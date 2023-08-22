Красочный платформер Sonic Superstars выйдет 17 октября ©

На выставке Gamescom 2023 компания Sega объявила, что новый 2,5D-платформер Sonic Superstars выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Steam и Epic Games Store 17 октября 2023 года.

Sonic Superstars - это совершенно новое 2D-приключение с участием Соника, Хвоста, Наклза и Эми, действие которого разворачивается на островах Северной звезды. Среди новых геймплейных возможностей - изумрудные силы, получаемые при добыче изумрудов Хаоса, например, возможность создавать клонов или взбираться на водопады.

Кроме того, в игре Sonic Superstars заметно улучшилось визуальное оформление, а в качестве антагониста появится снайпер Клык из старых комиксов и видеоигр о Сонике Ежике, таких как Sonic the Hedgehog Triple Trouble.

Классический дизайнер Sonic the Hedgehog Наото Осима (Naoto Oshima) вернулся с новым злодеем. Поклонники также могут ожидать, что "движения, физика и управление будут знакомы и понравятся как новым, так и старым поклонникам". Кроме того, на протяжении всего сюжета будет доступна локальная кооперативная игра для четырех игроков.