Появился первый обзор на Sonic Superstars ©

Как сообщает ryokutya2089, в свежем номере японского издания Weekly Famitsu появилась рецензия на игру. Рецензии в Famitsu пишут четыре критика, каждый из которых оценивает игру в 10 баллов, что в сумме составляет 40 баллов. Sonic Superstars получила оценку 32/40, причем все четыре критика поставили ей 8 баллов.

Согласно краткому изложению рецензии ryokutya2089, Famitsu пишет, что игра является законным развитием серии 2D Sonic, и что в ней чувствуется одновременно и ностальгия, и новизна.

В рецензии также отмечается, что, несмотря на сложность некоторых участков, в целом быстрый экшен игры доставляет удовольствие.

Кроме того, положительно оценивается планировка уровней, но при этом отмечается, что в современной игре про Соника разочаровывает отсутствие озвучки. В рецензии делается вывод, что игроки поколения Mega Drive давно ждали подобной игры про Соника.

Sonic Superstars - это 2,5D платформер с боковой прокруткой, в котором игроки могут управлять Соником, Тейлзом, Наклзом или Эми Роуз.

Игра, выход которой намечен на 17 октября, разрабатывается японской студией Arzest.