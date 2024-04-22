Sonic X Shadow Generations получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Sega объявила 2024 год годом Соника, а это значит, что поклонникам синего ежа есть чего ожидать в ближайшие месяцы. Это, конечно, включает в себя Киану Ривза, озвучивающего его в Sonic the Hedgehog 3, который выйдет в кинотеатрах по всему миру в декабре этого года, но поклонники Соника в игровом пространстве тоже не останутся позади.

Ранее в этом году Sega анонсировала Sonic X Shadow the Hedgehog, расширенный ремастер 3D-платформера Sonic Generations 2011 года, включающий новую отдельную кампанию, ориентированную на ежа Шэдоу. Конкретная дата выпуска (после осени 2024 года) еще не названа, но недавний возрастной рейтинг игры, установленный Комитетом по рейтингу и администрированию игр Южной Кореи (GRAC), предполагает, что игра находится на завершающем этапе своего производства и, возможно, приближается к релизу, или, по крайней мере, к соответствующему объявлению даты выхода.

Когда бы игра ни вышла, Sonic X Shadow Generations будет доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.