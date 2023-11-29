Sons Of The Forest выйдет из раннего доступа 22 февраля 2024 года

Сегодня команда Endnight объявился, что 22 февраля 2024 года Sons Of The Forest получит версию 1.0 после одного года пребывания в раннем доступе.
Авторы так же сообщили, что Шон Эшмор присоединился к актерскому составу и будет озвучивать Тимми, расширяя его роль в игре и сюжете. В дополнение к сюжетным обновлениям, новым функциям и полировке, v1.0 также будет включать в себя финальную часть.
Создатели продолжит выпускать патчи и хотфиксы по мере необходимости, но команда будет сосредоточена на выпуске более крупного контента для версии 1.0.
А толку?
Как говорится в народе "толку как с козла молока" Ты пил козье молоко?Ну и я не пил и что мы потеряли?Ваще ничё.Вот тоже самое например и с этой игрой.Пройдёшь мимо и ничё не потеряешь.