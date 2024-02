Состоялся релиз полной версии Sons of The Forest

Sons of The Forest, продолжение игры The Forest 2014 года, представляет собой хоррор-игру на выживание в открытом мире, отправляющую игроков на отдаленный остров, где они сталкиваются с такими угрозами, как каннибалы, неумолимая погода и постоянная борьба с голодом. Вместо того, чтобы диктовать задачи, игра расширяет возможности геймеров, которые любят решать свои собственные задачи, но также дает им возможность играть с другими игроками в кооперативном режиме.

Рекомендуемые характеристики игры устанавливают разумную планку: такие варианты, как GeForce GTX 1060/Radeon RX 570 для минимального уровня и GTX 1080 Ti/RX 5700XT для рекомендуемого игрового процесса. При запуске игра получила важное обновление для поддержки AMD FSR3. Это означает, что каждый может попробовать новейшую технологию масштабирования, а также, если возможно, попробовать генерацию кадров.

Цена на игру разумная — 1100 рублей. Графика выглядит красиво, а геймплей надежный. Sons of The Forest уже заслужила «очень положительный» отклик игрового сообщества.