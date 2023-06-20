Soulstice вышла для PS4 вместе с бесплатным обновлением контента ©

Soulstice стала доступна для PlayStation 4 вместе с бесплатным обновлением контента для существующих версий PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam), объявили издатель Modus Games и разработчик Reply Game Studios.

Обновление контента добавляет новую игровую форму для Браяра, а также новую тренировочную арену.

Вдохновленный фэнтези мир Soulstice перенесет игроков в места, полные опасностей и красоты. Пока сестры Браяр и Лют мчатся к Слезе в небе, образовавшейся высоко над городом Ильден, все более ужасающие существа, известные как Отродье Хаоса, продолжают вливаться в их мир с другой стороны Завесы. Только Химера, мощное живое оружие, рожденное от союза двух душ, может противостоять этим мерзким и хищным существам.

Исследуйте темный мир, наполненный скрытыми тайнами, освойте разнообразную боевую систему и насладитесь двойными силами двух сестер в темной фэнтезийной истории взросления с динамичными действиями, злобными врагами и захватывающими битвами с боссами.