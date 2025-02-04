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South of Midnight 08.04.2025
Экшен, Адвенчура
4.9 51 оценка

Новый трейлер South of Midnight с настоящими куклами

Simple Jack
Новости

Команда South of Midnight представила видео, в котором использованы покадровая анимация и настоящие куклы. В ролике главная героиня находит книгу на пороге дома, где живут зайцы. Это видео было создано совместно с Clyde Henry Productions, студией, которая была номинирована на «Оскар».

Сюжет игры расскажет о 19-летней девушке по имени Хейзел, которая владеет древним искусством ткачества. После того как её родной город был разрушен ураганом, она оказывается в мире фольклорных существ и духов. Там ей предстоит раскрыть тайны прошлого и найти новый дом.

South of Midnight выйдет 8 апреля на PC и Xbox Series.

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South of Midnight
08.04.2025
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