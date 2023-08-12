Анонсирована South Park: Snow Day! для PS5, Xbox Series, Switch и ПК

Издательство THQ Nordic и разработчик Question анонсировали South Park: Snow Day! для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК. Она будет выпущена в 2024 году.
South Park: Snow Day! — самая крутая кооперативная игра для четырех игроков в 3D. Присоединяйтесь к Картману, Стэну, Кайлу и Кенни в трехмерном великолепии, чтобы отпраздновать самый волшебный день в жизни любого маленького ребенка — день снега! Соберите до трех друзей и проложите свой путь по заснеженным улицам Южного парка, спасите мир и проведите день без школы.
Тьфу, блин. Увидев Картмана, думал - продолжение Палки Истины и части про супергероев, типа 3 часть. А на деле - ну, и хрень. И больше мне сказать нечего.
жесть
В 3d выглядит ужасно.
Выглядит как шутка копрофила)
Если это та самая ААА про которую кричал создатель мультсериала, то я хз. Это выглядит хуже, чем дилогия от Ubisoft.
Что за амажик на оригинальную игру?