Анонсирована South Park: Snow Day! для PS5, Xbox Series, Switch и ПК ©

Издательство THQ Nordic и разработчик Question анонсировали South Park: Snow Day! для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК. Она будет выпущена в 2024 году.

South Park: Snow Day! — самая крутая кооперативная игра для четырех игроков в 3D. Присоединяйтесь к Картману, Стэну, Кайлу и Кенни в трехмерном великолепии, чтобы отпраздновать самый волшебный день в жизни любого маленького ребенка — день снега! Соберите до трех друзей и проложите свой путь по заснеженным улицам Южного парка, спасите мир и проведите день без школы.