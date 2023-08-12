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South Park: Snow Day! 2024 г.
1 1 оценка

Анонсирована South Park: Snow Day! для PS5, Xbox Series, Switch и ПК

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monk70
Новости

Издательство THQ Nordic и разработчик Question анонсировали South Park: Snow Day! для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК. Она будет выпущена в 2024 году.

South Park: Snow Day! — самая крутая кооперативная игра для четырех игроков в 3D. Присоединяйтесь к Картману, Стэну, Кайлу и Кенни в трехмерном великолепии, чтобы отпраздновать самый волшебный день в жизни любого маленького ребенка — день снега! Соберите до трех друзей и проложите свой путь по заснеженным улицам Южного парка, спасите мир и проведите день без школы.

-2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Korn_Katar

Тьфу, блин. Увидев Картмана, думал - продолжение Палки Истины и части про супергероев, типа 3 часть. А на деле - ну, и хрень. И больше мне сказать нечего.

6
Озверин

жесть

4
Fana Ticism

В 3d выглядит ужасно.

4
evil_capcha

Выглядит как шутка копрофила)

4
AlexFullBeast

Если это та самая ААА про которую кричал создатель мультсериала, то я хз. Это выглядит хуже, чем дилогия от Ubisoft.

1
spaMER_ID

Что за амажик на оригинальную игру?

-1