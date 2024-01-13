Sovereign Syndicate, стимпанк-игра в стиле Disco Elysium, получила первые оценки - у игры 78 баллов

В предверии выхода игры Sovereign Syndicate, который состоится на PC уже 15 января, проект студии Crimson Herring Studios начал получать первые оценки. На данный момент средний балл игры на Metacritic составляет 78 баллов на основе 5 рецензий.

Выше всех проект оценило издание Try Hard Guides, которое поставило ему 90 баллов. Автор похвалил великолепную мрачную атмосферу Лондона и сюжет в игре, назвав его по-настоящему захватывающим. Но рецензенту не сильно понравился геймплей игры, по его словам он довольно скучный.

Checkpoint Gaming поставило игре 85 баллов. Обозреватель остался доволен игрой. Он пишет, что ему понравилась эта чертовски очаровательная игра по викторианскому стимпанк-городу. Как игроку ему было интересно копаться в мрачных глубинах этой альтернативной вселенной Восточного Лондона и наблюдать за сюжетом трех главных героев.

Издание PC Gamer поставило игре 80 баллов: рецензент пишет, что хотя Sovereign Syndicate начинается хорошо, у игры есть определенные проблемы с последними главами, такое ощущение они делались второпях - из-за этого у него сложилось впечатление что Тедди в конечном итоге чувствует себя парнем, который случайно оказался там, а не равноправным главным героем. Однако остальные две трети игры точно попали в цель. По словам автора, даже будучи человеком, не питающим симпатии к стимпанку как жанру, он увлекся этой смесью викторианского Лондона и мифологии благодаря тому, насколько хорошо Sovereign Syndicate передает время и место.

Издание RPG Fan, поставившее игре 75 баллов, похвалило атмосферу игры, но указало, что ее разочаровал геймплей и сюжетное повествование. По словам автора, геймплей с картами Таро больше ощущается как набор случайностей на который игрок не может повлиять, а сюжет получился недостаточно напряженным из-за чего не получалось переживать за персонажей по ходу игры.

Меньше всего игре поставило польское издание GRYOnline.pl - всего 55 баллов. Автор прошелся по каждому аспекту игры: медленный и затянутый сюжет, неинтересный геймплей и отсутствие переживаний за персонажей. По мнению автора главный плюс этой игры - она помогла понять всю гениальность Disco Elysium.