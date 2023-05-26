Обнародован PvP-геймплей научно-фантастической стратегии Space Gears в честь грядущего плейтеста ©

Pentapeak Studios представила свежий игровой процесс научно-фантастической стратегии Space Gears, где продемонстрировала PvP-сражения, которые станут доступны вовремя глобального плейтеста. Само же тестирование стартует 2 июня и продлится в течении четырех дней, а присоединиться к нему можно запросив доступ на странице игры в Steam.

Во время игрового тестирования игроки смогут непосредственно управлять мехами и испытать PvE и PvP геймплей. В частности, ожидается, что PvP-карта, под временным названием Plains Showdown, станет местом интенсивных сражений, в которых игроки будут жестоко соперничать за контроль над стратегическими опорными пунктами.

Исполнительный продюсер Space Gears Хам Ёнчоль заявил:

Мы с нетерпением ждем релиза нашей первой игры после 14 месяцев разработки. Space Gears - наша попытка снизить порог вхождения в классические стратегии в реальном времени. Мы хотим создать игру, которой смогут насладиться как можно больше геймеров. Основная цель этого тестирования - определить интерес пользователей к PvP-сражениям в игре. Мы с нетерпением ждем обратной связи от игроков со всего мира и сделаем все возможное, чтобы предложить игру высочайшего качества при ее запуске.

Действие Space Gears разворачивается в увлекательной научно-фантастической вселенной 22-го века и происходит на фоне войны, которая началась во время терраформирования Марса. Игроки выступают в роли командиров, занимаются добычей ресурсов, исследованием технологий терраформирования, сборкой мехов и участвуют в PvE и PvP сражениях, исследуя еще необузданный Марс.