Присоединиться к плейтесту стратегии Space Gears можно прямо сейчас ©

Как и обещали представители Pentapeak Studios, тестирование научно-фантастической стратегии Space Gears было запущено сегодня. Если вы ранее подавали заявку на участие, то можете проверить свою библиотеку, ведь приглашения уже были разосланы. Однако если вы узнали о тестировании только сейчас, то это тоже не проблема. Просто перейдите на страницу игры в Steam и нажмите на зеленую кнопку "Запросить доступ".

Напомним, что во время данного тестирования для игры будет доступен PvP-режим в формате 1 на 1, который, по заверению разработчиков, полностью готов. Также после плейтеста можно оставлять фидбек на основе просмотренного геймплея, дабы помочь авторам закончить шлифовку основных аспектов.