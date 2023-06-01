Создатели стратегии Space Gears напомнили о скором плейтесте и рассказали, чего от него ждать ©

Уже завтра, 2 июня, состоится запуск тестирования научно-фантастической стратегии Space Gears, о чем разработчики решили напомнить. Кроме того, они рассказали, что на данный момент у них полностью готов PvP-режим в формате 1 на 1, поэтому его можно будет опробовать в рамках предстоящего плейтеста. Также авторы планируют собрать фидбек непосредственно от игроков, дабы закончить шлифовку упомянутой активности.

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Если вы решили, что хотите опробовать новую стратегию Space Gears, то прямо сейчас можно перейти на страницу игры в Steam и нажать кнопку "Запросить доступ". Второго июня авторы начнут рассылку приглашений.

Официальные примечания к самому тестированию от разработчиков: