Создатели стратегии Space Gears напомнили о скором плейтесте и рассказали, чего от него ждать

Уже завтра, 2 июня, состоится запуск тестирования научно-фантастической стратегии Space Gears, о чем разработчики решили напомнить. Кроме того, они рассказали, что на данный момент у них полностью готов PvP-режим в формате 1 на 1, поэтому его можно будет опробовать в рамках предстоящего плейтеста. Также авторы планируют собрать фидбек непосредственно от игроков, дабы закончить шлифовку упомянутой активности.
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Если вы решили, что хотите опробовать новую стратегию Space Gears, то прямо сейчас можно перейти на страницу игры в Steam и нажать кнопку "Запросить доступ". Второго июня авторы начнут рассылку приглашений.
Официальные примечания к самому тестированию от разработчиков:
- Для обеспечения стабильного поиска соперников и игры, режим PvP поддерживает только битвы 1 на 1.
- Доступны три региона: Азия, Америка и Европа. Вы можете свободно переключаться между регионами для лучшего подбора игроков.
- В версии для тестирования доступно всего 10 мехов. В ранней версии игры будет доступно большое разнообразие мехов.
- Мы продолжим разрабатывать системы поиска соперников, учитывающие различные окружающие условия и факторы, а также внесем ряд изменений для обеспечения более сбалансированных сражений.
- Мы очень ценим ваши отзывы не только о PvP-боях, но и обо всех других аспектах игры.