Space Punks от разработчиков серии Shadow Warrior не выйдет из раннего доступа - сервера будут закрыты ©

Компании Flying Wild Hog и Jagex официально объявили о том, что поддержка игры Space Punks завершится 6 ноября 2023 года. Это решение было принято после того, как обе компании провели детальный анализ рыночных условий и своих долгосрочных целей. Несмотря на сложность этого решения, оно было признано необходимым для выполнения их более широкой миссии по созданию долговечных игр.

Компании выразили благодарность всем, кто принимал участие в жизненном цикле игры, который охватывает период от раннего доступа до открытого бета-тестирования. Отзывы игроков были признаны бесценными в этом процессе. Кроме того, особая благодарность была выражена команде Space Punks за преданность делу и упорную работу на протяжении всего жизненного цикла игры.

Что касается процесса прекращения продаж, то было указано несколько дат и деталей. Внутриигровой магазин и доступ к витрине Epic будут отключены 5 сентября 2023 года. Впоследствии поддержка серверов будет официально прекращена 6 ноября 2023 года. Что касается учетных записей игроков, то они останутся активными до отключения серверов, что даст игрокам время пообщаться с друзьями и попрощаться.

В ответ на вопросы о возврате средств было подтверждено, что игроки, совершившие покупки, имеют право на возврат средств через магазин Epic. Подробную информацию о процессе возврата средств можно найти в разделе "Обновления" FAQ по игре.

В дальнейшем Space Punks не будет получать никаких обновлений, а последнее обновление, получившее название The Pretty One, подтверждено как финальное. На вопрос о возможных прощальных мероприятиях, связанных с закрытием игры, было заявлено, что в связи со сложностью ситуации такие мероприятия проводиться не будут.

Соответственно, это отразится на присутствии игры в сетевом сообществе. Страница Reddit и все каналы социальных сетей Space Punks также будут закрыты 6 ноября 2023 года, что совпадает с общим сроком выхода игры.

Что касается внутриигровых предметов, то игроки будут иметь к ним доступ до отключения серверов 6 ноября, что позволит им получать максимальное удовольствие от игры до ее последних моментов.

Компании выразили искреннее прощание с сообществом Space Punks, известным как Pathfinders, и заявили, что с нетерпением ждут будущих приключений.