Гораздо круче, чем Starfield: ролевой космический экшен SpaceBourne 2 получил огромное обновление с нововведениями

Разработчик Burak Dabak, занимающийся развитием масштабного ролевого научно-фантастического проекта SpaceBourne 2, спешит сообщить отличную новость: для игры, находящейся в раннем доступе, вышло крупное обновление версии 4.0.0, привносящее большое количество изменений и нововведений. Прежде, чем ознакомиться со списком содержимого, предлагаю изучить другие проекты от создателя. Самой первой игрой от Burak Dabak был экшен-хоррор Mesel, позволяющий прочувствовать себя в роли автора романа. Второй стала SpaceBourne - исследовательский симулятор в открытом космосе с ролевыми элементами. SpaceBourne 2 уже поднялась на новый уровень развития. Она схожа с проектом от студии Bethesda, космическим приключением Starfield, однако на деле даже сейчас, находясь в раннем доступе, опережает своего конкурента по многим параметрам. Радует крайне низкая цена (на данный момент, пока идёт период скидки, оканчивающийся 21 марта, игрок заплатит 497 рублей).
История начинается с того места, где окончился сюжет самой первой SpaceBourne. Цель игрока - построение империи в галактике, а каким образом это делать, зависит только от ваших действий: торгуйте, занимайтесь пиратством, добычей полезных ископаемых, исследованием космоса, вступайте в гильдии, участвуйте в космических баталиях... одним словом, есть где развернуться тем, кому оказалось мало Starfield, или же кто вообще разочаровался от проекта!
Вы можете ознакомиться как с полным списком изменений, так и с наиболее интересными моментами:
- В игру добавлены осады крепостей. Теперь игроки могут захватывать замки (20 типов, созданных вручную) на поверхности планет в режиме реального времени и управлять осадами в реальном времени;
- Размеры армии увеличены. Каждая армия может включать до 10 генералов;
- Система солдат фракций была обновлена. Солдаты фракций разделены на Космические войска и Сухопутные войска;
- Добавлены новые типы солдат сухопутных войск, в том числе элитные солдаты, снайперы, медики, танки и мехи;
- Космические сражения фракций переработаны с нуля. Бои ведутся в режиме RTS в реальном времени;
- Новые функции для войн фракций;
- Появилась механика боя на станциях. При организации операций игроки теперь могут определять исход наземных боев и управлять групповыми боями внутри станций с целью их захвата или разграбления;
- Вся основная история переработана. Удалены миссии, получившие наибольшее количество негативных отзывов, и заменены более интересными;
- В игру добавлены новые станции, здания, рынки, модели персонажей, новые локации миссий, звуки, эффекты, анимация, интерфейсы и обучающие видеоролики;
- Вражеский ИИ в космических сражениях переписан, а столкновения стали гораздо более эффектными. Можно проводить бои до 100 против 100 со значительно большей производительностью.
Есть одно но, игра не переведена на русский язык, если до обновы 4.0.0, он частично был, хоть в середины сюжетки потерялся, то после обновы его в основном нету.
Вот мне интересно, если будет крутая игра, действительно крутая но без перевода, ты тоже не будешь играть из принципа и обсырать разрабов?
Кто их обсерает? У тебя с головой все норм? Игра интересная, после обновы, она вроде должна стать еще лучше. Если игра реально крутая, ее переведут умельцы, раз уж старфильд переводят, такую игру тем более переведут. Но я не играю в игры где нету перевода, так как я Русский, и мой язык русский а не английский.
Я в нее проиграл 72 часа, пока по главному сюжету не закончился русский язык, но у меня нету столько свободного времени чтобы пытаться переводить игру самостоятельно.
Ясно.
Реально у тебя с головой не в порядке, раз ты такую чушь написал. Какой нафиг принцип? Какой нафиг 'обсырать разрабов'? Ты совсем больной? Чел не писал негатива. Если знаешь английский, то у тебя нет право навязывать всем английский язык.
С тобой тоже ясно.
Жаль конечно что нет Русского((
Фигассе он там жанров намешал! 3д шутер, РТС, строительство, и это явно даже не половина. Надо последить, походу это явно интереснее старфилда выглядит.
Со старфилдом любая игра будет выглядеть интереснее, это глупое сравнение
Лол
Чтобы быть круче старфлилда нужно не так много
Вот смотри, летишь ты на корабле, потом входишь в стелс режим, и прячешься среди обломков, в реальном времени выходишь из корабля, летишь на платформу, включаешь грави ботинки, завязывается бой, уничтожаешь противника. Прилетает вражеский десант, уничтожаешь его, забираешь груз, вдруг летят бомбардировщики и начинают бомбить всю платформу вместе с тобой, дабы не оставить следов. Ты с помощью ранца летишь на свой корабль и заходишь в него, активируешь орудия и уничтожаешь всех врагов, и все это в реальном времени без загрузки локаций. Есть такие квкесты в Starfield?