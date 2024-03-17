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SpaceBourne 2 17.02.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
8 111 оценок

Гораздо круче, чем Starfield: ролевой космический экшен SpaceBourne 2 получил огромное обновление с нововведениями

Избранный Белиара

Разработчик Burak Dabak, занимающийся развитием масштабного ролевого научно-фантастического проекта SpaceBourne 2, спешит сообщить отличную новость: для игры, находящейся в раннем доступе, вышло крупное обновление версии 4.0.0, привносящее большое количество изменений и нововведений. Прежде, чем ознакомиться со списком содержимого, предлагаю изучить другие проекты от создателя. Самой первой игрой от Burak Dabak был экшен-хоррор Mesel, позволяющий прочувствовать себя в роли автора романа. Второй стала SpaceBourne - исследовательский симулятор в открытом космосе с ролевыми элементами. SpaceBourne 2 уже поднялась на новый уровень развития. Она схожа с проектом от студии Bethesda, космическим приключением Starfield, однако на деле даже сейчас, находясь в раннем доступе, опережает своего конкурента по многим параметрам. Радует крайне низкая цена (на данный момент, пока идёт период скидки, оканчивающийся 21 марта, игрок заплатит 497 рублей).

История начинается с того места, где окончился сюжет самой первой SpaceBourne. Цель игрока - построение империи в галактике, а каким образом это делать, зависит только от ваших действий: торгуйте, занимайтесь пиратством, добычей полезных ископаемых, исследованием космоса, вступайте в гильдии, участвуйте в космических баталиях... одним словом, есть где развернуться тем, кому оказалось мало Starfield, или же кто вообще разочаровался от проекта!

Вы можете ознакомиться как с полным списком изменений, так и с наиболее интересными моментами:

Спойлер
  • В игру добавлены осады крепостей. Теперь игроки могут захватывать замки (20 типов, созданных вручную) на поверхности планет в режиме реального времени и управлять осадами в реальном времени;
  • Размеры армии увеличены. Каждая армия может включать до 10 генералов;
  • Система солдат фракций была обновлена. Солдаты фракций разделены на Космические войска и Сухопутные войска;
  • Добавлены новые типы солдат сухопутных войск, в том числе элитные солдаты, снайперы, медики, танки и мехи;
  • Космические сражения фракций переработаны с нуля. Бои ведутся в режиме RTS в реальном времени;
  • Новые функции для войн фракций;
  • Появилась механика боя на станциях. При организации операций игроки теперь могут определять исход наземных боев и управлять групповыми боями внутри станций с целью их захвата или разграбления;
  • Вся основная история переработана. Удалены миссии, получившие наибольшее количество негативных отзывов, и заменены более интересными;
  • В игру добавлены новые станции, здания, рынки, модели персонажей, новые локации миссий, звуки, эффекты, анимация, интерфейсы и обучающие видеоролики;
  • Вражеский ИИ в космических сражениях переписан, а столкновения стали гораздо более эффектными. Можно проводить бои до 100 против 100 со значительно большей производительностью.
9
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
z8TiREX8z

Есть одно но, игра не переведена на русский язык, если до обновы 4.0.0, он частично был, хоть в середины сюжетки потерялся, то после обновы его в основном нету.

4
hpi

Вот мне интересно, если будет крутая игра, действительно крутая но без перевода, ты тоже не будешь играть из принципа и обсырать разрабов?

-10
z8TiREX8z hpi

Кто их обсерает? У тебя с головой все норм? Игра интересная, после обновы, она вроде должна стать еще лучше. Если игра реально крутая, ее переведут умельцы, раз уж старфильд переводят, такую игру тем более переведут. Но я не играю в игры где нету перевода, так как я Русский, и мой язык русский а не английский.

Я в нее проиграл 72 часа, пока по главному сюжету не закончился русский язык, но у меня нету столько свободного времени чтобы пытаться переводить игру самостоятельно.

2
hpi z8TiREX8z

Ясно.

-1
ugf16349 hpi

Реально у тебя с головой не в порядке, раз ты такую чушь написал. Какой нафиг принцип? Какой нафиг 'обсырать разрабов'? Ты совсем больной? Чел не писал негатива. Если знаешь английский, то у тебя нет право навязывать всем английский язык.

0
hpi ugf16349

С тобой тоже ясно.

0
Prizrak_zet

Жаль конечно что нет Русского((

1
Oscilograf

Фигассе он там жанров намешал! 3д шутер, РТС, строительство, и это явно даже не половина. Надо последить, походу это явно интереснее старфилда выглядит.

0
QD19

Со старфилдом любая игра будет выглядеть интереснее, это глупое сравнение

5
AleksandrLondon2077
Гораздо круче, чем Starfield

Лол

-5
Дима Константинов

Чтобы быть круче старфлилда нужно не так много

2
z8TiREX8z

Вот смотри, летишь ты на корабле, потом входишь в стелс режим, и прячешься среди обломков, в реальном времени выходишь из корабля, летишь на платформу, включаешь грави ботинки, завязывается бой, уничтожаешь противника. Прилетает вражеский десант, уничтожаешь его, забираешь груз, вдруг летят бомбардировщики и начинают бомбить всю платформу вместе с тобой, дабы не оставить следов. Ты с помощью ранца летишь на свой корабль и заходишь в него, активируешь орудия и уничтожаешь всех врагов, и все это в реальном времени без загрузки локаций. Есть такие квкесты в Starfield?

0