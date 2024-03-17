Гораздо круче, чем Starfield: ролевой космический экшен SpaceBourne 2 получил огромное обновление с нововведениями

Разработчик Burak Dabak, занимающийся развитием масштабного ролевого научно-фантастического проекта SpaceBourne 2, спешит сообщить отличную новость: для игры, находящейся в раннем доступе, вышло крупное обновление версии 4.0.0, привносящее большое количество изменений и нововведений. Прежде, чем ознакомиться со списком содержимого, предлагаю изучить другие проекты от создателя. Самой первой игрой от Burak Dabak был экшен-хоррор Mesel, позволяющий прочувствовать себя в роли автора романа. Второй стала SpaceBourne - исследовательский симулятор в открытом космосе с ролевыми элементами. SpaceBourne 2 уже поднялась на новый уровень развития. Она схожа с проектом от студии Bethesda, космическим приключением Starfield, однако на деле даже сейчас, находясь в раннем доступе, опережает своего конкурента по многим параметрам. Радует крайне низкая цена (на данный момент, пока идёт период скидки, оканчивающийся 21 марта, игрок заплатит 497 рублей).

История начинается с того места, где окончился сюжет самой первой SpaceBourne. Цель игрока - построение империи в галактике, а каким образом это делать, зависит только от ваших действий: торгуйте, занимайтесь пиратством, добычей полезных ископаемых, исследованием космоса, вступайте в гильдии, участвуйте в космических баталиях... одним словом, есть где развернуться тем, кому оказалось мало Starfield, или же кто вообще разочаровался от проекта!

Вы можете ознакомиться как с полным списком изменений, так и с наиболее интересными моментами:

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