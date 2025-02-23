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Спарта 2035 23.02.2025
Стратегия, Пошаговая, Тактика
6 85 оценок

Российская тактическая игра про наёмников "Спарта 2035" стала доступна для покупки

Lunersun
Новости

В продажу поступила тактическая игра «Спарта 2035». Пока что речь идёт о версии в раннем доступе, которую можно купить на официальном сайте и в VK Play. Стоит она сейчас 999 рублей, хотя к финальному релизу цена заметно вырастет.

А вот в Steam игра задержится на пару дней — платформа всё ещё проверяет версию для публикации. Кстати, разработчики специально подчеркнули, что это не какая-то временная эксклюзивность для VK Play, а просто особенности процесса проверки в Steam.

Напоминаем, что «Спарта 2035» представляет собой пошаговую тактику в духе старых боевиков. Игрокам нужно возглавить отряд наёмников и отправиться в Африку — там придётся выполнять различные миссии и бороться с террористами.

UPD: Игра стала доступна в Steam 24 февраля.

36
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
kalavashok tribagov

что-то тут не так

22
TheVersusBrig

Сига без фильтра, а маска фильтрует)))

24
Sikator93

Нормальная тема, когда на складе работал, кладовщики так иногда курили зимой, только вот потом привкус горелой тряпки во рту.

5
Rаyden

Сразу вспоминается Дедпул, который также сквозь маску ел пиццу...

1
GorryAttack TheVersusBrig

ничего ты не понял-он о том, что дыма нет! в 2025 году то! Дым де?!

-1
TheEnder22 GorryAttack

Если присмотреться, то он есть в районе самой руки, видимо скриншот был сделан идеально в момент, когда он поднес её ко рту

3
EnthusiasticDixon

1к за это, да еще подорожает. Смешно.

13
CraftyWest

толи дело Авовед за фулл прайс и прочий шлак, ага

3
EnthusiasticDixon CraftyWest

Притянул так притянул, молодец.

6
Gryxa CraftyWest

в геймпасе с релиза + всегда есть "зеленое издание"

0
Floww EnthusiasticDixon

обожди, он еще асасинс крид подтянуть может

-1
Despot_Aspid
к финальному релизу цена заметно вырастет.

Берут на испуг?)) Что то мне подсказывает что будет совсем наоборот.

11
Fiesta02

Демка не плохая была, но видно было, что игра сырая, что логично. Очень жду эту игру. Особенно нравится подход разрабов к таким мелочам, как "ни каких промахов при выстреле в упор", как во многих всем известных играх подобного жанра, и т.п. Желаю им успехов.

8
pro1000pro

это так то не мелочи . это основы

0
MrGamerDad

Ни одного нормального обзора нет, к сожалению. А так вообще стоит сравнивать с JA3?

3
Alex40001

нет

0
PanKotovsky

это клон XCOM

-2
MrGamerDad PanKotovsky

Никогда не играл в ХСОМ, все хочу попробовать.

0
PanKotovsky MrGamerDad

лучше поиграй в Xcom2 с модами Long war of the chosen

2
pro1000pro

смотри стрим ixbt с ней последний

-1
CraftyWest

Надо будет поиграть

2
Pitstorm

Купил, поиграл, понравилась. Главное чтоб на забросили и развивали. В начале по видосам не понравилась, а потом поиграл, зашла. Есть минусы конечно, но сильно лучше чем я думал в итоге.

1
Borovik-rus

Игра довольно интересная, жаль мультиплеера нет

0
dwainer djon

По картинке меню похожа на Тарков лол

0
Антон Радикалушкин

Сначала на торренте попробуем :) если динамика будет уровня gears of war+ прокачка, возьмите , пожалуйста, свои 999р :)

0
pro1000pro

не попробуешь. Нет ее на торентах . Есть бесплатная демка пролога. А раннего доступа на торренте нет.

-1
Джозеф Байден

не будет торрента как и все игры от вк плей

0
Fakel555

От разработчика калибра? Элементы интерфейса аналогичные

0
pro1000pro

это нейросетевые картинки. Такое же было в АТОМ RPG. Если ты про иконки персов

0
Lereman

Пока выглядит любопытно. Посмотрим как будет развиваться и когда релиз, но пока карандашеком можно поставить лукас.

-1
Janekste

В прошлом году я в демку поиграл. Понравилось. Игра шикарна. Практически улучшенный X-COM 2 перед нами. Такими играми как Спарта 2035, можно и нужно гордиться, я считаю. Круто, что русский игрострой наконец приподнялся с колен. Ещё чуть чуть, и сможет полностью встать с колен, благодаря таким качественным играм как Спарта 2035.

-1
Mengsk

почему выглядит как бот?)

3
MediocreOrrick Mengsk

Мужик успакойся, у нас нет денег на ботов

-1
pro1000pro MediocreOrrick

ну да , вам же урезали финансирование USAID , помним.

-1
Gryxa

после Смуты, как то доверие к Ру игроделам с ВК вообще нет. хотя Сэйберы очень крутую игруху сделали (Спэйс марин2).

-2
Jarvis666

Прочитал обсуждения в Стиме, говорят на RTX 4070 в 2k 45.fps. То есть оптимизации нет и в целом отсутствуют механики пошаговых тактический игр.

-3
Janekste

Обсуждения он почитал... а поиграть в демку и составить своё собственное мнение нельзя? Всё у игры шикарно с механиками тактических игр. Ничего не отсутствует. Геймплейно это улучшенный X-COM 2.

2
Jarvis666 Janekste
своё собственное мнение

У тебя его нет, ты сам в неё не играл, клоун))

-2
Rolento Janekste

аналог недавней российской тактики с инопланетянами?

0
MediocreOrrick

Бред, у меня на 4070 100+fps. Но не демке. Демка полгода назад была. Может обновим в ближайшее время.

-1
SaintsEagle

>VK play

не рубля не тратим на такую политику. Пошли они нахрен

-4
Создатель_No Mans_Sky

Новость дочитать не получилось, да?

30
Xstranger
0
punck
-4
TheAnnoyingCrow

Если это хвалит Гоблин, то в это точно не стоит играть даже если заплатят

7
Tiger Goose TheAnnoyingCrow

Тебя пытались подкупить?

2
oOAttackOo

Челик двух слов чет связать не может

-1
pro1000pro TheAnnoyingCrow

Походу, антисоветчик ты... русофоб. А скорей впридачу еще и малолетний Д..

-1
Сеньор Мартинез

нужна игра, где "десять мужиков в одинаковых балаклавах, которые будут общацо между собой "понял принял"", а не этот цирк с бабами пулемётчиками и стриптизёрами в тельняшках...притом ещё и убивающие африканцев

-4
pro1000pro

ГООООООЛ

-2
Сеньор Мартинез pro1000pro

дружище, часто вижу вот это вот "ГОООЛ", в чём прикол? я не в теме...объясни если не сложно

0
Real Slim Shady

Эксклюзивно на VK Play

-6
Incomplet

Почему на скрине, я вижу дебила? (курить через мазку в комнате) и да скрин нарушает законодательство РФ

-6
langust5

В VK Play ))). У игры "большое будущее", вероятно такое же великое, как и у "Смуты".

-7
Hadyko

Кому хочется годной тактики про наемников играйте в Jagged Alliance 3. Игра была в хамбл бандле недавнем, ключ можно наменять за 300-400р. А за эту поделку отдавать косарь такое себе решение

-8
Alex40001

хомяки ломанулись прям как лемминги с утеса чтобы успеть купить игру...

-11
selfreaver

Сказал чел, который подписан на старфилд

-3
Alex40001 selfreaver

ну главное не на смуту. ну а то что вы прям утруждались смотрели на что подписан ну наверно аргументов в пользу игры у вас больше нет.

а они на одном уровне?

просто по моей оценке игра мусор хуже broken roads и atom раз в 10

0
Рикочико selfreaver

Палишся чел.

1
selfreaver Alex40001

я не дефаю, просто ты лицемеришь и не более того

0
selfreaver Рикочико

так это же не я оскорбляю игры, в чём палево? Анимешный

0
QuadragenarianFawzi

Выглядит как дешёвая мобилка, её должны бесплатно раздавать.)

-13
FlufflePuff

Пусть ее покупает те кто играет в смуту. Я лучше задоначу на скинчек в ов.

-18