Российская тактическая игра про наёмников "Спарта 2035" стала доступна для покупки

В продажу поступила тактическая игра «Спарта 2035». Пока что речь идёт о версии в раннем доступе, которую можно купить на официальном сайте и в VK Play. Стоит она сейчас 999 рублей, хотя к финальному релизу цена заметно вырастет.
А вот в Steam игра задержится на пару дней — платформа всё ещё проверяет версию для публикации. Кстати, разработчики специально подчеркнули, что это не какая-то временная эксклюзивность для VK Play, а просто особенности процесса проверки в Steam.
Напоминаем, что «Спарта 2035» представляет собой пошаговую тактику в духе старых боевиков. Игрокам нужно возглавить отряд наёмников и отправиться в Африку — там придётся выполнять различные миссии и бороться с террористами.
UPD: Игра стала доступна в Steam 24 февраля.
что-то тут не так
Сига без фильтра, а маска фильтрует)))
Нормальная тема, когда на складе работал, кладовщики так иногда курили зимой, только вот потом привкус горелой тряпки во рту.
Сразу вспоминается Дедпул, который также сквозь маску ел пиццу...
ничего ты не понял-он о том, что дыма нет! в 2025 году то! Дым де?!
Если присмотреться, то он есть в районе самой руки, видимо скриншот был сделан идеально в момент, когда он поднес её ко рту
1к за это, да еще подорожает. Смешно.
толи дело Авовед за фулл прайс и прочий шлак, ага
Притянул так притянул, молодец.
в геймпасе с релиза + всегда есть "зеленое издание"
обожди, он еще асасинс крид подтянуть может
Берут на испуг?)) Что то мне подсказывает что будет совсем наоборот.
Демка не плохая была, но видно было, что игра сырая, что логично. Очень жду эту игру. Особенно нравится подход разрабов к таким мелочам, как "ни каких промахов при выстреле в упор", как во многих всем известных играх подобного жанра, и т.п. Желаю им успехов.
это так то не мелочи . это основы
Ни одного нормального обзора нет, к сожалению. А так вообще стоит сравнивать с JA3?
нет
это клон XCOM
Никогда не играл в ХСОМ, все хочу попробовать.
лучше поиграй в Xcom2 с модами Long war of the chosen
смотри стрим ixbt с ней последний
Надо будет поиграть
Купил, поиграл, понравилась. Главное чтоб на забросили и развивали. В начале по видосам не понравилась, а потом поиграл, зашла. Есть минусы конечно, но сильно лучше чем я думал в итоге.
Игра довольно интересная, жаль мультиплеера нет
По картинке меню похожа на Тарков лол
Сначала на торренте попробуем :) если динамика будет уровня gears of war+ прокачка, возьмите , пожалуйста, свои 999р :)
не попробуешь. Нет ее на торентах . Есть бесплатная демка пролога. А раннего доступа на торренте нет.
не будет торрента как и все игры от вк плей
От разработчика калибра? Элементы интерфейса аналогичные
это нейросетевые картинки. Такое же было в АТОМ RPG. Если ты про иконки персов
Пока выглядит любопытно. Посмотрим как будет развиваться и когда релиз, но пока карандашеком можно поставить лукас.
В прошлом году я в демку поиграл. Понравилось. Игра шикарна. Практически улучшенный X-COM 2 перед нами. Такими играми как Спарта 2035, можно и нужно гордиться, я считаю. Круто, что русский игрострой наконец приподнялся с колен. Ещё чуть чуть, и сможет полностью встать с колен, благодаря таким качественным играм как Спарта 2035.
почему выглядит как бот?)
Мужик успакойся, у нас нет денег на ботов
ну да , вам же урезали финансирование USAID , помним.
после Смуты, как то доверие к Ру игроделам с ВК вообще нет. хотя Сэйберы очень крутую игруху сделали (Спэйс марин2).
Прочитал обсуждения в Стиме, говорят на RTX 4070 в 2k 45.fps. То есть оптимизации нет и в целом отсутствуют механики пошаговых тактический игр.
Обсуждения он почитал... а поиграть в демку и составить своё собственное мнение нельзя? Всё у игры шикарно с механиками тактических игр. Ничего не отсутствует. Геймплейно это улучшенный X-COM 2.
У тебя его нет, ты сам в неё не играл, клоун))
аналог недавней российской тактики с инопланетянами?
Бред, у меня на 4070 100+fps. Но не демке. Демка полгода назад была. Может обновим в ближайшее время.
>VK play
не рубля не тратим на такую политику. Пошли они нахрен
Новость дочитать не получилось, да?
Если это хвалит Гоблин, то в это точно не стоит играть даже если заплатят
Тебя пытались подкупить?
Челик двух слов чет связать не может
Походу, антисоветчик ты... русофоб. А скорей впридачу еще и малолетний Д..
нужна игра, где "десять мужиков в одинаковых балаклавах, которые будут общацо между собой "понял принял"", а не этот цирк с бабами пулемётчиками и стриптизёрами в тельняшках...притом ещё и убивающие африканцев
ГООООООЛ
дружище, часто вижу вот это вот "ГОООЛ", в чём прикол? я не в теме...объясни если не сложно
Эксклюзивно на VK Play
Почему на скрине, я вижу дебила? (курить через мазку в комнате) и да скрин нарушает законодательство РФ
В VK Play ))). У игры "большое будущее", вероятно такое же великое, как и у "Смуты".
Кому хочется годной тактики про наемников играйте в Jagged Alliance 3. Игра была в хамбл бандле недавнем, ключ можно наменять за 300-400р. А за эту поделку отдавать косарь такое себе решение
хомяки ломанулись прям как лемминги с утеса чтобы успеть купить игру...
Сказал чел, который подписан на старфилд
ну главное не на смуту. ну а то что вы прям утруждались смотрели на что подписан ну наверно аргументов в пользу игры у вас больше нет.
а они на одном уровне?
просто по моей оценке игра мусор хуже broken roads и atom раз в 10
Палишся чел.
я не дефаю, просто ты лицемеришь и не более того
так это же не я оскорбляю игры, в чём палево? Анимешный
Выглядит как дешёвая мобилка, её должны бесплатно раздавать.)
Пусть ее покупает те кто играет в смуту. Я лучше задоначу на скинчек в ов.