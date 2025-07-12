В новом трейлере "Спарты 2035" показали порт и джунгли

Разработчики отечественного шутера «Спарта 2035», поделились новым трейлером, в котором продемонстрировали две свежие локации. Игрокам показали будущие поля сражений — заброшенный морской порт и густые, влажные джунгли.



По словам команды, они усердно работают над тем, чтобы каждая карта в игре ощущалась уникально и предлагала разные тактические возможности. Судя по всему, их усилия не проходят даром — разработчики отмечают, что уже получают теплые отзывы от игроков, следящих за проектом.



Сейчас студия продолжает развивать игру, готовя ее к полноценному релизу. Выход шутера «Спарта 2035» запланирован на ноябрь 2025 года.