Разработчики отечественного шутера «Спарта 2035», поделились новым трейлером, в котором продемонстрировали две свежие локации. Игрокам показали будущие поля сражений — заброшенный морской порт и густые, влажные джунгли.
По словам команды, они усердно работают над тем, чтобы каждая карта в игре ощущалась уникально и предлагала разные тактические возможности. Судя по всему, их усилия не проходят даром — разработчики отмечают, что уже получают теплые отзывы от игроков, следящих за проектом.
Сейчас студия продолжает развивать игру, готовя ее к полноценному релизу. Выход шутера «Спарта 2035» запланирован на ноябрь 2025 года.
В новом трейлере "Спарты 2035" показали порт и джунгли
Разработчики отечественного шутера «Спарта 2035», поделились новым трейлером, в котором продемонстрировали две свежие локации. Игрокам показали будущие поля сражений — заброшенный морской порт и густые, влажные джунгли.
Эм... и что здесь надо было увидеть? Какое то нагромождение текстур выглядит не как игровые локации а какие то два "захламлённых склада" как будто нейронкой сгенерино в xcom 2 локи лучше генерились.