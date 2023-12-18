"Сказ о пошаговой тактике": представлен креативный трейлер отечественной игры Spear Song

Летом этого года российская студия Divovision Games анонсировала интригующий проект под названием Spear Song или же "Песнь Копья", который объединяет в себе славянскую мифологию, тактические возможности и roguelike элементы. Пошаговая тактическая игра обещает добраться до релиза уже в следующем году, а пока разработчики предлагают ознакомиться со свежим трейлером, который знакомит с сюжетом и механиками.

Стоит отметить старания Divovision Games в новом трейлере Spear Song, который получился достаточно креативным и информативным одновременно. Ролик парадирует формат телевизионных сказок, в котором бабушка-Сказительница в необычном манере рассказывает о возможностях игры, а также ее истории.

Мы хотим вдохнуть в нашу игру атмосферу сказок, которые рассказывали нам наши мамы, бабушки и, конечно, бабушка Сказительница. Поэтому мы совместно с Аскером Унаевым, автором «Кужлевки», создали серию лайв-экшн роликов в стиле советских сказок.

В Spear Song игрокам предстоит взять под свой контроль целый отряд могучих богатырей. Под вашим руководством им предстоит побороть нечистую силу и восстановить княжество. Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна, однако ее уже можно добавить в список желаемого Steam.