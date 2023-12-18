"Сказ о пошаговой тактике": представлен креативный трейлер отечественной игры Spear Song

Летом этого года российская студия Divovision Games анонсировала интригующий проект под названием Spear Song или же "Песнь Копья", который объединяет в себе славянскую мифологию, тактические возможности и roguelike элементы. Пошаговая тактическая игра обещает добраться до релиза уже в следующем году, а пока разработчики предлагают ознакомиться со свежим трейлером, который знакомит с сюжетом и механиками.
Стоит отметить старания Divovision Games в новом трейлере Spear Song, который получился достаточно креативным и информативным одновременно. Ролик парадирует формат телевизионных сказок, в котором бабушка-Сказительница в необычном манере рассказывает о возможностях игры, а также ее истории.
Мы хотим вдохнуть в нашу игру атмосферу сказок, которые рассказывали нам наши мамы, бабушки и, конечно, бабушка Сказительница. Поэтому мы совместно с Аскером Унаевым, автором «Кужлевки», создали серию лайв-экшн роликов в стиле советских сказок.
В Spear Song игрокам предстоит взять под свой контроль целый отряд могучих богатырей. Под вашим руководством им предстоит побороть нечистую силу и восстановить княжество. Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна, однако ее уже можно добавить в список желаемого Steam.
Прикольно сделали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешенье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушанье."
Уж давненько добавлена Spear Song в список избранный, да не просто в избранный, а и в Стиме - сервисе дивном, да не просто дивном, а наилучшем, и по ту сторону моря, да и по эту.
И зело не одного копья песнь эта будет, а целый ушат златом отмерить надобно будет. Да через купцов заморских перевод провести, в казну Гобенову.
о голос Тора подъехал ...
ну такое. но молодцы
Оригинально,прям вспомнились рассказчицы из сказок времён советского кинематографа.
Не, ну за бабку однозначно плюс. Вспомнились старые добрые киносказки.
Прикольно
Знатно поёт бабуля) Вот Демо стимовское https://steamdb.info/app/2505190/
Ой как хорошо!
Тяжко ей наверное пришлось все эти слова проговаривать и учить :)
Наследие Героев 5 живо!
Вообще играл в демку во время демонедели стима. Атмосфера героев прям присутствует, хотя механика набора героев вызывала вопросы, надеюсь подтянут к релизу как минимум поясняющие туторы)
Манера (ж.р.) - она, моя; сл. "в необычной манере".
Тю...а почему название игры какое то не русское....а басурманское?
какая то экстремистская игра. против кощея бессменного бунтовать предлагают.
Приятно видеть, когда что-то из отечественного "игропрома" выходит на рынок. Да и видео прикольное. Но почему-то играть в российское не приятно. Не потому, как оно сделано, а - о чём. Все эти сказки, русский фольклор, русская бытность - они как-то отталкивают. Хотя и не сказать, что они плохие, но лично мне не нравятся.
Импортозамещение игорей, так и сколенвстанем.
Провальная игра для западной аудитории. Нет ни афро-эльфов, ни сильной независимой лесбиянки с другом-геем. Само название игры содержит фаллический символ поющего мужицкого превосходства. Опять же игра сделана на кровавые нефте-газо-алмазо-железо-березо доллары.
Ж)
Фига се лгбтшники плейграунда минусов насували :)
Согласен, сплошная зрада!
Та даже без всего того, что ты перечислил, эта игра провальная для западной аудитории, поскольку там в такое Г не играют! Хотя в твоих словах есть таки доля правды, вон в той же Балде Гея 3 имеется все, что ты перечислил и за это ей даже дали "Игру года".
Очередной отечественный высер