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Spear Song 2024 г.
Ролевая, Стратегия, Инди, Пошаговая, Тактика
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"Сказ о пошаговой тактике": представлен креативный трейлер отечественной игры Spear Song

Gutsz
Новости

Летом этого года российская студия Divovision Games анонсировала интригующий проект под названием Spear Song или же "Песнь Копья", который объединяет в себе славянскую мифологию, тактические возможности и roguelike элементы. Пошаговая тактическая игра обещает добраться до релиза уже в следующем году, а пока разработчики предлагают ознакомиться со свежим трейлером, который знакомит с сюжетом и механиками.

Стоит отметить старания Divovision Games в новом трейлере Spear Song, который получился достаточно креативным и информативным одновременно. Ролик парадирует формат телевизионных сказок, в котором бабушка-Сказительница в необычном манере рассказывает о возможностях игры, а также ее истории.

Мы хотим вдохнуть в нашу игру атмосферу сказок, которые рассказывали нам наши мамы, бабушки и, конечно, бабушка Сказительница. Поэтому мы совместно с Аскером Унаевым, автором «Кужлевки», создали серию лайв-экшн роликов в стиле советских сказок.

В Spear Song игрокам предстоит взять под свой контроль целый отряд могучих богатырей. Под вашим руководством им предстоит побороть нечистую силу и восстановить княжество. Точная дата выхода игры на данный момент неизвестна, однако ее уже можно добавить в список желаемого Steam.

62
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Гремлин666

Прикольно сделали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14
AllConforD

"Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешенье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушанье."

Уж давненько добавлена Spear Song в список избранный, да не просто в избранный, а и в Стиме - сервисе дивном, да не просто дивном, а наилучшем, и по ту сторону моря, да и по эту.

12
Vaipen

И зело не одного копья песнь эта будет, а целый ушат златом отмерить надобно будет. Да через купцов заморских перевод провести, в казну Гобенову.

8
Adamantokha_00

о голос Тора подъехал ...

4
Alex40001

ну такое. но молодцы

4
nikvik jm

Оригинально,прям вспомнились рассказчицы из сказок времён советского кинематографа.

4
vzglydizugla

Не, ну за бабку однозначно плюс. Вспомнились старые добрые киносказки.

3
Gamer_P

Прикольно

2
Георгий Тимошин

Знатно поёт бабуля) Вот Демо стимовское https://steamdb.info/app/2505190/

2
Макс Макс 007

Ой как хорошо!

2
Nimlis

Тяжко ей наверное пришлось все эти слова проговаривать и учить :)

1
Negih

Наследие Героев 5 живо!

0
Red_Cat_Fat

Вообще играл в демку во время демонедели стима. Атмосфера героев прям присутствует, хотя механика набора героев вызывала вопросы, надеюсь подтянут к релизу как минимум поясняющие туторы)

0
Выxyxoль
в необычном манере

Манера (ж.р.) - она, моя; сл. "в необычной манере".

0
Незнайка на Земле4444

Тю...а почему название игры какое то не русское....а басурманское?

0
kypnamob

какая то экстремистская игра. против кощея бессменного бунтовать предлагают.

0
Volsky

Приятно видеть, когда что-то из отечественного "игропрома" выходит на рынок. Да и видео прикольное. Но почему-то играть в российское не приятно. Не потому, как оно сделано, а - о чём. Все эти сказки, русский фольклор, русская бытность - они как-то отталкивают. Хотя и не сказать, что они плохие, но лично мне не нравятся.

-2
Капитан Баттхерт

Импортозамещение игорей, так и сколенвстанем.

-2
korbanat

Провальная игра для западной аудитории. Нет ни афро-эльфов, ни сильной независимой лесбиянки с другом-геем. Само название игры содержит фаллический символ поющего мужицкого превосходства. Опять же игра сделана на кровавые нефте-газо-алмазо-железо-березо доллары.

Ж)

Фига се лгбтшники плейграунда минусов насували :)

-8
Rаyden

Согласен, сплошная зрада!

0
Авраам Линкольн

Та даже без всего того, что ты перечислил, эта игра провальная для западной аудитории, поскольку там в такое Г не играют! Хотя в твоих словах есть таки доля правды, вон в той же Балде Гея 3 имеется все, что ты перечислил и за это ей даже дали "Игру года".

-5
GullibleCelia

Очередной отечественный высер

-11