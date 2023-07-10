SPECTRE TBA
4 4 оценки

Смотрим геймплей нового шутера Spectre

Simple Jack
Новости

Студия Symbiosis Games в конце месяца презентует кооперативный шутер Spectre.

Используйте тактику скрытности, играя за Призраков, или защищайте свои цели, играя за тяжеловооруженных Жнецов, в этом захватывающем многопользовательском экшене, основанном на командной работе!

Игра выйдет на РС 24 июля. Геймплейный трейлер в наличии.

Spectre, новый духовный преемник инновационного многопользовательского режима Splinter Cell Spies vs. Mercs, будет запущен в Steam 24 июля. А пока наслаждайтесь новым трейлером геймплея.

Режим Spies vs. Mercs впервые появился в игре Splinter Cell: Pandora Tomorrow, он делит геймеров на команды шпионов и наемников, перед которыми стоят различные цели.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Pycckuu_XAKEP

сколько уже этих "новых шутеров" вышло, сплошное бесвкусное барахло

2
Анна Кранцове

Это ты точно подметил, умеют делать помойки в 21 веке

2
XDDRUS

Ммм.... splinter cell versus

0