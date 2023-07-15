Для SpellMaster: The Saga вышло обновление 0.8.5.10 с новым контентом

Разработчик Spellbook Creations выпустил новое обновление 0.8.5.10 для ролевой игры в открытом мире SpellMaster: The Saga. Обновление добавляет английскую озвучку, рецепты для изготовления факелов новую сюжетную линию и многое другое. Полные примечания доступны ниже:
Исправления
- Исправлен баг с проваливанием под землю при загрузке игры.
- Исправлен баг с возрождением ранее убитых мобов при загрузке игры.
- Исправлен баг с некорректным поведением ИИ врагов.
- Исправлен баг с невыполнением квеста Дианы.
- Множество мелких визуальных исправлений, а так же проваливаний и застреваний.
- Переделано освещение пещер.
- Повышение производительности.
Контент:
- Сделаны факелы и добавлены рецепты изготовления факелов.
- Возможность выполнять квесты после завершения ночной битвы.
- У жителей имеются собственные распорядки дня, которые запускаются после ночной битвы.
- Новые виды оружия и рецепты их создания.
- Новая сюжетная линейка с НПЦ Дианой
- 2 новых подземелья.
По заголовку получается студия выпустила для студии патч что ли?