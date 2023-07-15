SpellMaster: The Saga 17.02.2022
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Для SpellMaster: The Saga вышло обновление 0.8.5.10 с новым контентом

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Procy_on
Новости

Разработчик Spellbook Creations выпустил новое обновление 0.8.5.10 для ролевой игры в открытом мире SpellMaster: The Saga. Обновление добавляет английскую озвучку, рецепты для изготовления факелов новую сюжетную линию и многое другое. Полные примечания доступны ниже:

Исправления

  • Исправлен баг с проваливанием под землю при загрузке игры.
  • Исправлен баг с возрождением ранее убитых мобов при загрузке игры.
  • Исправлен баг с некорректным поведением ИИ врагов.
  • Исправлен баг с невыполнением квеста Дианы.
  • Множество мелких визуальных исправлений, а так же проваливаний и застреваний.
  • Переделано освещение пещер.
  • Повышение производительности.

Контент:

  • Сделаны факелы и добавлены рецепты изготовления факелов.
  • Возможность выполнять квесты после завершения ночной битвы.
  • У жителей имеются собственные распорядки дня, которые запускаются после ночной битвы.
  • Новые виды оружия и рецепты их создания.
  • Новая сюжетная линейка с НПЦ Дианой
  • 2 новых подземелья.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AlexFullBeast
Для Spellbook Creations вышло обновление 0.8.5.10 с новым контентом ©
Разработчик Spellbook Creations выпустил новое обновление 0.8.5.10 для ролевой игры в открытом мире SpellMaster: The Saga

По заголовку получается студия выпустила для студии патч что ли?

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