Для SpiderHeck вышло новое обновление с режимом "Паркур" и редактором карт на ПК и PlayStation ©

Приготовьтесь к безостановочному паучьему хаосу с последним обновлением . Neverjam и tinyBuild выпустили обновление для SpiderHeck невиданным ранее контентом, включая совершенно новый режим паркура, редактор карт (только для Steam), оружие и аксессуары, теперь доступные на ПК с Windows в Steam и Epic Games Store, Steam Deck (официально подтверждено и теперь полностью оптимизировано) и PlayStation 5 и PlayStation 4. Версии дляXbox Series X | S, Xbox One и Nintendo Switch скоро появятся.

Проявите смертельную изобретательность и создавайте свои собственные невероятные паркурные испытания, чтобы поделиться ими с игровым сообществом в режиме редактора карт (только для Steam). Опробуйте совершенно новое оружие, такое как гравитационная пила и гравитационная граната, чтобы уничтожить паукообразных, а также лазерная пушка и клинки.

SpiderHeck доступна для PlayStation 5 | 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК с Windows в Steam. Она предлагает поддержку английского, французского, итальянского, немецкого, испанского, русского, бразильского португальского, японского, корейского и упрощенного китайского языков.