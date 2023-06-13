Пошаговая стратегическая настольная игра Spiritle выйдет на ПК и мобильных устройствах 28 июня ©

Шэньчжэньский (Китай) разработчик инди-игр Fabled Game Studio объявил, что их пошаговая стратегическая настольная игра «Spiritle» выходит на ПК в Steam и EGS и мобильные устройства iOS и Android на 28 июня 2023 года.

В Spiritle игроки берут на себя роль воплощенного духа и сражаются с друзьями и врагами, чтобы вернуть себе место на Мировом Древе. В кроссплатформенной игре для 4 игроков Spiritle предлагает игрокам выбрать одного из 8 различных духов, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилями игры, и получить контроль над игровым полем.

В Spiritle есть четыре стихии, представленные природой, землей, водой и огнём, а также 4 сезона, каждый из которых длится 3 месяца и содержит уникальные чары, влияющие на стратегический выбор игроков, например, изменение окружающей среды, выбор навыков персонажа или даже всего игрового поля.

Первый сезон, доступный после выпуска, - это Сезон Земли, характеризующийся своим Мегалитом, который наносит урон от атаки всем духам, приближающимся к Древу жестокости. На протяжении каждого сезона игроки будут сражаться в рейтинговых режимах, чтобы разблокировать награды, такие как золотые орехи, украшения для аватара, индивидуальные настройки и многое другое, а также подниматься в таблице лидеров, чтобы заработать специальные сундуки лиги в конце сезона.

В Spiritle также есть различные игровые режимы, которые игроки могут выбирать в зависимости от своего стиля или настроения, в том числе классическая битва для соревновательного подбора игроков с таблицей лидеров, сезонный кооперативный режим для хаотичных действий 2 на 2 и пользовательский режим для индивидуальной игры с друзьями.