Разработчики Splatoon 3 рассказали о DLC, Side Order будет иметь "новый и другой" игровой процесс ©

Разработчики Splatoon 3 обсудили DLC к игре, включая Side Order, который выйдет в будущем. Режиссер Хисаси Ногами вместе с содиректорами Синтаро Сато и Сейтой Иноуэ поделились своим мнением в рамках недавнего интервью Famitsu. По словам Ногами, в Side Order будет «совершенно новый и другой» игровой процесс. В то время как основная игра основана на финальном Splatfest для Splatoon 2, в котором Team Chaos победила Team Order, новый DLC основан на победе последней стороны. И да, мы увидим Off the Hook.

Мы пока не можем раскрывать никаких подробностей, но это будет новая история, частью которой станет Off the Hook. Мы также планируем сделать игровой процесс совершенно новым и необычным, поэтому, пожалуйста, с нетерпением ждите этого.

Пропуск расширения Splatoon 3 состоит из двух частей. Волна 1, включающая Инкополис, уже доступна. Волна 2, Side Order, будет запущена в будущем.