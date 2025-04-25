Издание Variety сообщает о том, что актриса Сидни Суини сыграет одну из главных ролей в экранизации Split Fiction.

На данный момент неизвестно кого именно сыграет Суини - Мио или Зои. Помимо актерском роли, Суини так же выступит исполнительным продюсером предстоящего фильма.

Сообщается, что режиссером фильма станет Джон М. Чу, а сценаристами выступят Ретт Риз и Пол Верник - они уже работали вместе над недавним "Дэдпулом и Росомахой". Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.