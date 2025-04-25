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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
8 318 оценок

Сидни Суини сыграет одну из главных ролей в экранизации Split Fiction

AceTheKing AceTheKing

Издание Variety сообщает о том, что актриса Сидни Суини сыграет одну из главных ролей в экранизации Split Fiction.

На данный момент неизвестно кого именно сыграет Суини - Мио или Зои. Помимо актерском роли, Суини так же выступит исполнительным продюсером предстоящего фильма.

Сообщается, что режиссером фильма станет Джон М. Чу, а сценаристами выступят Ретт Риз и Пол Верник - они уже работали вместе над недавним "Дэдпулом и Росомахой". Дата выхода фильма на данный момент неизвестна.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Serj77777

Хорошая актриса,украсит собой любое кино.)

4
Grimnebulin

Двумя руками ЗА !

3
ZAUSA

Похоже наступает новая эпоха, когда любую более-менее успешную игру хотят экранизировать, даже если она только вышла. Раньше десятилетиями не смотрели в сторону игр, а сейчас, особенно после успеха некоторых проектов, все почувствовали запах денег.

3