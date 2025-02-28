Разработчики Splitgate 2 представили трейлер открытого альфа-тестирования, который позволяет игрокам первым опробовать нововведения в продолжении популярного шутера.

В игре будут доступны три уникальные фракции, каждая из которых обладает своими способностями, что придаст дополнительную глубину игровому процессу. Особенность игры — использование порталов для быстрого перемещения по локациям, что добавляет стратегичности боям.

Главная задача игроков — сражаться в формате «4 на 4», что обещает захватывающие командные баталии. Проект создается на движке Unreal Engine 5, что обещает высокое качество графики и динамичные сражения. Альфа-тестирование уже в пути, и поклонники могут ожидать захватывающий опыт.