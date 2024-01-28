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об игре
Spyro Reignited Trilogy 13.11.2018
Аркада, Платформер, Фэнтези
8.5 181 оценка

Microsoft уволила 40% сотрудников из студии создателей Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot

butcher69
Новости

Согласно сообщениям, студия Toys For Bob, разрабатывающая Crash Bandicoot и Spyro the Dragon, потеряла 40 процентов своего персонала в результате недавних увольнений в игровых подразделениях Microsoft.

На днях стало известно, что Microsoft уволила более 1900 человек, включая менеджеров по работе с сообществом, маркетологов и разработчиков игр из команд Activision Blizzard, Bethesda и Xbox.

Среди команд, которые сильно пострадали от этого решения, — Sledgehammer Games, Blizzard Entertainment, которая также отменила свою игру на выживание, и команда разработчиков Spyro and Crash, Toys For Bob, потерявшая 35 сотрудников.

Toys for Bob - довольно небольшая команда, в которой работает всего 85 человек, поэтому увольнения выглядят довольно мрачно, учитывая, что студия потеряла около 40 процентов своих сотрудников.

Сообщение, подтверждающее увольнения в Toys For Bob, поступило от ютубера "Canadian Guy Eh", который занимается освещением таких игр, как Spyro и Crash.

Общее число, которое мне назвали, составляет "около 35 человек" уволенных. По состоянию на вчерашний день в Toys For Bob работало "около 85 человек".

Это уже второе крупное сокращение штата компании Toys For Bob за последние три года. Activision Blizzard уже уволила нескольких сотрудников в 2021 году и перевела оставшуюся часть команды на работу над поддержкой игр Call of Duty, согласно отчетам разработчиков.

Это вызвало бурную реакцию игрового сообщества, которое надеялось, что Microsoft отменит это решение после завершения покупки Activision Blizzard и позволит Toys For Bob сосредоточиться на любимых франшизах.

На данный момент не совсем ясно, какое будущее ждет Toys For Bob. Позволит ли Microsoft студии начать работу над чем-то еще, кроме Call of Duty, пока неизвестно, но увольнения, конечно, не радуют.

9
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Товарищ Марик

Оптимизация, зачем майкам спайро и креш, у них теперь есть колда

10
Ruslan Бригадир

спайро и креш и маленькая команда может делать всервавно все на анриле сделаны

-8
nodas

Да действительно зачем им самые прибыльные игры на мобилках, в частности из за этого майки и покупали близард, а колда так в подарок шла

0
GraF68ru

Класс, накупить студий, чтобы пустить их под нож. У Майков точно одни олени в руководстве, что игры выходят унылые, что разрабов увольнять начали.
Припоминаю как наивные писались от счастья на момент анонса покупки актиблиззов, что мол сейчас все старые франшизы резко воскресят - воскресили.

9
Ruslan Бригадир

поплач от общей масы активижен это еле 8 процентов

-7
DezmondAin Grimm

А что, что-то изменилось? Стало хуже?

Как бы ничего толком то и не изменилось. Активижен уже давно ничего стоящего не выпускали, единственное что было достойно внимание - это дьябло и колда, которые чисто из-за имени популярны и эти игры продолжат выпускать.

Как минимум, покупка майками не сделала хуже общую ситуацию, к тому же - прошло всего ничего, а ты уже кричишь о том, что майки испортили Активижен.

Откуда ты знаешь, что будет дальше? Кто тебе сказал, что они не собираются возвращать старые игры? Эти увольнения вообще не о чем не говорят.

0
GraF68ru DezmondAin Grimm

ну вот и мы проверим, ты точно также в упор не знаешь что будет.

1
Night Driving Avenger DezmondAin Grimm
А что, что-то изменилось? Стало хуже?

Реальные последствия узнаем через пару-тройку лет, но хуже всегда может стать

2
JohnTornton DezmondAin Grimm

как это не сделало, если увольняют разрабов сделавших годные римейки спайро и крэша? а крэша так и новую часть делали ещё.
или разрабам стало лучше?
ты бредишь

ну да, конвейер колды не кончится, ведь ради неё брали. игрокам от покупки майков никогда пользы не будет.
майкрасофт никогда не умели в игры. это гнилая контора

0
mongol312

они убили Крэша. Сволочи.

6
Ruslan Бригадир

чем до сих пор выходит

-1
kotasha Ruslan Бригадир

Они выпустили фигню с онлайн, у игры всяко низкие продажи.

0
Ruslan Бригадир kotasha

пф и че ты забыл про трилогию ремейков спайро и краша и 4 часть креша

0
HandsomeRed
5
cthulhu42

Оооооптимизация чё)

1
Wyzar

Чистят студии от бестолковых нахлебников которых туда прописали в момент разгара ЛГБТ помойки. Все правильно делают. Сотрудники должны получать деньги за результат, а не за просиживание задницы.

1
Ruslan Бригадир

фу гомофоб на дворе 2024 год когда вы вымрите

-17
bysaturn

Конкретно эта студия свою работу делала отлично.

2
Wing42 Ruslan Бригадир

О тебе не мешало бы сообщить куда следует, ведь ты явный антисоциальный элемент.

1
Ruslan Бригадир Wing42

максимум что ты можешь сообщить это привет своей маме и своему отцу

-2
JohnTornton

ахаххах, это ты про майков то? это где лично филя заявлял, что надо больше черных нанимать на руководящие должности?!
это про то, как филя лично гордился каминг-аутом одного из разрабов гирзов и всячески его поддерживал? ахахахха
чел не позорься
майкрасофт сама по себе лгбт и толерантно-левацкая помойка

"Сотрудники должны получать деньги за результат, а не за просиживание задницы."

ну, тогда и из самой майкрасофта надо уволить 90%, ибо после каждой обновы винды - косяк, баг и обсёр. 11ая так вообще ошибка на ошибке
за несколько десятков лет так и не научились кодить

0
Mad_cloud

Индустрию все продолжает штормить .

1
Paul Phoenix 93

как и киновселенную DC..

2
Night Driving Avenger Paul Phoenix 93

Этих лет 8 уже штормит

0
JohnTornton Paul Phoenix 93

у диси нет киновселенной. есть тока мусор

0
Gamer_P

Вы поймите что в студиях работают куча людей по разным направлениям, вполне реально эти 40% это разные смм-щики которые хнй страдали.

1
Real Slim Shady

Зачем столько сотрудников, если игра выглядит как инди проект на 10 человек?

0
Everect
0
JohnTornton

кто там трындел, что под майками лучше будет?))))))

0