Microsoft уволила 40% сотрудников из студии создателей Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot

Согласно сообщениям, студия Toys For Bob, разрабатывающая Crash Bandicoot и Spyro the Dragon, потеряла 40 процентов своего персонала в результате недавних увольнений в игровых подразделениях Microsoft.
На днях стало известно, что Microsoft уволила более 1900 человек, включая менеджеров по работе с сообществом, маркетологов и разработчиков игр из команд Activision Blizzard, Bethesda и Xbox.
Среди команд, которые сильно пострадали от этого решения, — Sledgehammer Games, Blizzard Entertainment, которая также отменила свою игру на выживание, и команда разработчиков Spyro and Crash, Toys For Bob, потерявшая 35 сотрудников.
Toys for Bob - довольно небольшая команда, в которой работает всего 85 человек, поэтому увольнения выглядят довольно мрачно, учитывая, что студия потеряла около 40 процентов своих сотрудников.
Сообщение, подтверждающее увольнения в Toys For Bob, поступило от ютубера "Canadian Guy Eh", который занимается освещением таких игр, как Spyro и Crash.
Общее число, которое мне назвали, составляет "около 35 человек" уволенных. По состоянию на вчерашний день в Toys For Bob работало "около 85 человек".
Это уже второе крупное сокращение штата компании Toys For Bob за последние три года. Activision Blizzard уже уволила нескольких сотрудников в 2021 году и перевела оставшуюся часть команды на работу над поддержкой игр Call of Duty, согласно отчетам разработчиков.
Это вызвало бурную реакцию игрового сообщества, которое надеялось, что Microsoft отменит это решение после завершения покупки Activision Blizzard и позволит Toys For Bob сосредоточиться на любимых франшизах.
На данный момент не совсем ясно, какое будущее ждет Toys For Bob. Позволит ли Microsoft студии начать работу над чем-то еще, кроме Call of Duty, пока неизвестно, но увольнения, конечно, не радуют.
Оптимизация, зачем майкам спайро и креш, у них теперь есть колда
спайро и креш и маленькая команда может делать всервавно все на анриле сделаны
Да действительно зачем им самые прибыльные игры на мобилках, в частности из за этого майки и покупали близард, а колда так в подарок шла
Класс, накупить студий, чтобы пустить их под нож. У Майков точно одни олени в руководстве, что игры выходят унылые, что разрабов увольнять начали.
Припоминаю как наивные писались от счастья на момент анонса покупки актиблиззов, что мол сейчас все старые франшизы резко воскресят - воскресили.
поплач от общей масы активижен это еле 8 процентов
А что, что-то изменилось? Стало хуже?
Как бы ничего толком то и не изменилось. Активижен уже давно ничего стоящего не выпускали, единственное что было достойно внимание - это дьябло и колда, которые чисто из-за имени популярны и эти игры продолжат выпускать.
Как минимум, покупка майками не сделала хуже общую ситуацию, к тому же - прошло всего ничего, а ты уже кричишь о том, что майки испортили Активижен.
Откуда ты знаешь, что будет дальше? Кто тебе сказал, что они не собираются возвращать старые игры? Эти увольнения вообще не о чем не говорят.
ну вот и мы проверим, ты точно также в упор не знаешь что будет.
Реальные последствия узнаем через пару-тройку лет, но хуже всегда может стать
как это не сделало, если увольняют разрабов сделавших годные римейки спайро и крэша? а крэша так и новую часть делали ещё.
или разрабам стало лучше?
ты бредишь
ну да, конвейер колды не кончится, ведь ради неё брали. игрокам от покупки майков никогда пользы не будет.
майкрасофт никогда не умели в игры. это гнилая контора
они убили Крэша. Сволочи.
чем до сих пор выходит
Они выпустили фигню с онлайн, у игры всяко низкие продажи.
пф и че ты забыл про трилогию ремейков спайро и краша и 4 часть креша
Оооооптимизация чё)
Чистят студии от бестолковых нахлебников которых туда прописали в момент разгара ЛГБТ помойки. Все правильно делают. Сотрудники должны получать деньги за результат, а не за просиживание задницы.
фу гомофоб на дворе 2024 год когда вы вымрите
Конкретно эта студия свою работу делала отлично.
О тебе не мешало бы сообщить куда следует, ведь ты явный антисоциальный элемент.
максимум что ты можешь сообщить это привет своей маме и своему отцу
ахаххах, это ты про майков то? это где лично филя заявлял, что надо больше черных нанимать на руководящие должности?!
это про то, как филя лично гордился каминг-аутом одного из разрабов гирзов и всячески его поддерживал? ахахахха
чел не позорься
майкрасофт сама по себе лгбт и толерантно-левацкая помойка
"Сотрудники должны получать деньги за результат, а не за просиживание задницы."
ну, тогда и из самой майкрасофта надо уволить 90%, ибо после каждой обновы винды - косяк, баг и обсёр. 11ая так вообще ошибка на ошибке
за несколько десятков лет так и не научились кодить
Индустрию все продолжает штормить .
как и киновселенную DC..
Этих лет 8 уже штормит
у диси нет киновселенной. есть тока мусор
Вы поймите что в студиях работают куча людей по разным направлениям, вполне реально эти 40% это разные смм-щики которые хнй страдали.
Зачем столько сотрудников, если игра выглядит как инди проект на 10 человек?
кто там трындел, что под майками лучше будет?))))))