Microsoft уволила 40% сотрудников из студии создателей Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot

Согласно сообщениям, студия Toys For Bob, разрабатывающая Crash Bandicoot и Spyro the Dragon, потеряла 40 процентов своего персонала в результате недавних увольнений в игровых подразделениях Microsoft.

На днях стало известно, что Microsoft уволила более 1900 человек, включая менеджеров по работе с сообществом, маркетологов и разработчиков игр из команд Activision Blizzard, Bethesda и Xbox.

Среди команд, которые сильно пострадали от этого решения, — Sledgehammer Games, Blizzard Entertainment, которая также отменила свою игру на выживание, и команда разработчиков Spyro and Crash, Toys For Bob, потерявшая 35 сотрудников.

Toys for Bob - довольно небольшая команда, в которой работает всего 85 человек, поэтому увольнения выглядят довольно мрачно, учитывая, что студия потеряла около 40 процентов своих сотрудников.

Сообщение, подтверждающее увольнения в Toys For Bob, поступило от ютубера "Canadian Guy Eh", который занимается освещением таких игр, как Spyro и Crash.

Общее число, которое мне назвали, составляет "около 35 человек" уволенных. По состоянию на вчерашний день в Toys For Bob работало "около 85 человек".

Это уже второе крупное сокращение штата компании Toys For Bob за последние три года. Activision Blizzard уже уволила нескольких сотрудников в 2021 году и перевела оставшуюся часть команды на работу над поддержкой игр Call of Duty, согласно отчетам разработчиков.

Это вызвало бурную реакцию игрового сообщества, которое надеялось, что Microsoft отменит это решение после завершения покупки Activision Blizzard и позволит Toys For Bob сосредоточиться на любимых франшизах.

На данный момент не совсем ясно, какое будущее ждет Toys For Bob. Позволит ли Microsoft студии начать работу над чем-то еще, кроме Call of Duty, пока неизвестно, но увольнения, конечно, не радуют.