Оставшиеся сотрудники Toys for Bob переходят на удаленную работу

Будущее Toys for Bob остается неопределенным после закрытия офиса студии в Новато, Калифорния, что стало частью последствий недавнего приобретения Xbox компанией Activision Blizzard, которое привело к увольнению около 1900 человек.

San Francisco Chronicle сообщает, что из студии, известной по Crash Bandicoot, Spyro и Skylanders, было уволено 86 сотрудников. Разработчик Call of Duty компания Sledgehammer Games также пострадала, уволив около 76 сотрудников. О закрытии офиса стало известно из официальных документов штата.

По словам инсайдеров и журналистов, студия не будет закрыта и в данный момент все её сотрудники переведены на удаленную работу.

Об увольнениях Activision Blizzard было объявлено в конце января, когда Xbox пыталась реструктурировать компанию после ее приобретения за 69 миллиардов долларов. Сокращения включали в себя уход бывшего президента Blizzard Майка Ибарры, а также отмену разрабатываемой в Blizzard игры про выживание в фэнтезийном мире.

Пока неясно, как эти изменения повлияют на долгосрочное будущее Toys for Bob. Многие издатели в игровой индустрии увольняют сотрудников и закрывают предприятия, переходя на удаленную работу.