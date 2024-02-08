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Spyro Reignited Trilogy 13.11.2018
Аркада, Платформер, Фэнтези
8.6 187 оценок

Оставшиеся сотрудники Toys for Bob переходят на удаленную работу

butcher69
Новости

Будущее Toys for Bob остается неопределенным после закрытия офиса студии в Новато, Калифорния, что стало частью последствий недавнего приобретения Xbox компанией Activision Blizzard, которое привело к увольнению около 1900 человек.

San Francisco Chronicle сообщает, что из студии, известной по Crash Bandicoot, Spyro и Skylanders, было уволено 86 сотрудников. Разработчик Call of Duty компания Sledgehammer Games также пострадала, уволив около 76 сотрудников. О закрытии офиса стало известно из официальных документов штата.

По словам инсайдеров и журналистов, студия не будет закрыта и в данный момент все её сотрудники переведены на удаленную работу.

Об увольнениях Activision Blizzard было объявлено в конце января, когда Xbox пыталась реструктурировать компанию после ее приобретения за 69 миллиардов долларов. Сокращения включали в себя уход бывшего президента Blizzard Майка Ибарры, а также отмену разрабатываемой в Blizzard игры про выживание в фэнтезийном мире.

Пока неясно, как эти изменения повлияют на долгосрочное будущее Toys for Bob. Многие издатели в игровой индустрии увольняют сотрудников и закрывают предприятия, переходя на удаленную работу.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
hpi

А не найтидог разрабы бандикота?

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darkMarshall

Они, но права уже давно принадлежат Activision

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