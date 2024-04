Spyro Reignited Trilogy появится Xbox Game Pass? Microsoft незаметно разместила игру в своем магазине

Toys for Bob

Полностью обновлённая коллекция из трёх оригинальных игр про Spyro, которые стали классикой жанра платформеров: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! и Spyro: Year of the Dragon. В этих играх вы управляете драконом Спайро, который должен спасти своих друзей и мир от различных злодеев и угроз. Вы можете свободно перемещаться по разнообразным уровням, собирать драгоценные камни, освобождать других драконов, сражаться с врагами и выполнять различные задания.

Игры были полностью переработаны с учётом современных стандартов графики и звука, сохраняя при этом оригинальный геймплей и атмосферу. Вы можете насладиться красочными и детализированными локациями, анимированными персонажами и озвучкой от известных актёров. Кроме того, вы можете переключаться между оригинальным и новым саундтреком в любой момент игры.