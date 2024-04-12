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Spyro Reignited Trilogy 13.11.2018
Аркада, Платформер, Фэнтези
8.6 200 оценок

Spyro Reignited Trilogy появится Xbox Game Pass? Microsoft незаметно разместила игру в своем магазине

monk70
Новости

Spyro Reignited Trilogy — одна из игр, права на которую Microsoft получила после покупки Activision Blizzard. Компания добавила игру в свой магазин.

Spyro Reignited Trilogy вышла в 2018 году и до сих пор является последней частью серии, стартовавшей на первой PlayStation, а в последние годы права на нее принадлежали Activision Blizzard King.

Компания-владелец Spyro уже принадлежит Microsoft, а некоторое время назад в Интернете появилась информация о том, что студия, разработавшая ремейк трёх рассматриваемых игр, начала подготовку новой части.

Microsoft недавно добавила Spyro Reignited Trilogy в магазине Microsoft Store по цене 39,99 долларов. Интересно, что в карточке товара указана информация о добавлении достижений Xbox, что может свидетельствовать о том, что игра скоро станет доступна на Xbox Game Pass.

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