Моддер выпустил набор инструментов для анимации персонажей в STALKER 2

Моддер TheShinyHaxorus выпустил набор инструментов для анимации и риг персонажей для STALKER 2. Это незаменимый инструмент практически для всех моддеров позволит создавать новые анимации или изменять уже имеющиеся в игре.

Он включает в себя полный риг персонажа для движения и позирования, поворотов ног и переключения пространства. Также в нём есть риг для АК74 с модулями, инструменты для импорта и риггинга оружия, инструмент для импорта анимации для редактирования и мощный экспортер анимации.

Более того, он имеет открытый исходный код. Кроме того, моддер добавит больше инструментов, улучшений рига и оружия в будущих версиях.

Вы можете скачать набор инструментов по ссылке.