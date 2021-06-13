Официальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Вместе с открытием предзаказов GSC Game World представила системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2.
Минимальные:
Версия ОС: Windows 10
Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
Оперативная память: 8 GB
Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Свободное место на диске: 150 GB
Версия ОС: Windows 10
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
Оперативная память: 16 GB
Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
Свободное место на диске: 150 GB
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года эксклюзивно на Xbox Series X|S и PC. Для новой консоли Xbox игра станет 3-х месячным консольным эксклюзивом и будет доступна по подписке Game Pass в день релиза. На Xbox Series X заявлена поддержка 4К Ultra HD и технология Ray Tracing.
6GB видюхи в минималках... это ппц...
так сейчас стандарт 8 гигов для игровых видях
при чем тут стандарт, когда человек написал что на минималках надо аж 6гигов (в основном пишут 4) даже тот самый киберпук
Учитывая что киберпук в рекомендуемых (а это 1080/60фпс) пишет гтх1060 на 6гб а по факту она едва ли тянет в 40 на минимальных, думаю на эту игру не стоит надеятся на что-то ниже ртх2080
Откуда ты 60 fps взял в системных требованиях? Всегда по дефолту имеется ввиду 30 fps если не указано обратного. 1060 тянет киберпук в 40-50 фпс на минималках.
Что за берд про 30 fps по дефолту? На минималках возможно, на рекомендуемых всегда 60 fps имелось ввиду. Хватит уже защищать свой киберпанк.
150 гигов? О.о У рдр2 появился конкурент
Я вообще не понимаю откуда у рдр2 такой вес, учитывая, что в игре модельки довольно среднего качество и карта почти что одни поля да деревья
РДР2 же сейчас вроде меньше весит, нет? Вроде такой размерчик BG3 обещают сделать.
Жирно, попробуй тоньше.
в рдр одних диалогов и аудиофайлов на добрый десяток гигов набраться может
Действительно. Откуда у игры с тонной диалогов, тонной анимации высокого качества, тонной контента такой большой вес.
Все пора с этими играми завязывать. Не вижу я такого прорыва в графике из-за которого появляются такие системные требования, а значит тут другие мотивы. Я найду на что потратить лишние бабки а видеокарты по космическим ценам не в моем приоритете.
Вы очень правы.есть множество игр с очень зорошей графикой и более низкими требованиями.а сталкер мы ждем из за истории а не лучей и отражения в отражении.по 45 тысяч выкидывать за то что скоро устареет мне тоже жалко.
если будет прорыв, тебе понабятся нано видюхи за миллионы рублей, так что бойся своих желаний
Лишь бы на низких пошла
Да такая же мысль, учитывая то, что у меня GT 1030 на 2GB от Palit.
я еще на radion h5500 сижу(пустил слезу)
не пойдет,ну или сгорит нафиг,ну а если ты счастливчик,то пойдет в фпс10
Рофлишь? если и правда GT1030 то забудь даже про 720p
чел на твоем говне даже не запуститься
ЧТООООООО??!!! Кто сможет её вообще запустить? 1,5 процента детей олигархов?
На минималках сейчас пойдёт практически у кого угодно. Видеокарточка 1060 и 8 гб оперативки это давно уже необходимый минимум для игр.
Обладатели xbox.
1060 не на 3 Гб, которые много у кого есть, а версия на 6Гб, которая намного дороже
Представляю, какое мыло будет там
Тут расчёт на то, что многие успели обновиться до 1060 на 6 гб до адового скачка цен на видюхи, что было вполне реально.
Прохожу мимо. Безработному сталкеру не по зубам.
Какраз таки по зубам, да ещё с ноги - как следует)
Твой ник как раз тебя характеризует!
Да что ты несёшь вообще, провокатор, ну не в тему совсем пишешь) никто походу рофла не понял, вам бы поумнеть надо, а то совсем уже приколов не видят в упор, эх вы) Если что то официально я тож безработный, а шуток вы не понимаете)
Надеюсь на моей gtx 1660ti средних пойдёт
вытянет по любому . тоже обладатель 1660 ti aorus
должна у самого 1660 супер 6гб иначе нафик я её в кредит брал )
У меня такая же видюха брал её за 18к, а сейчас она стоит от 60к, так что не удивлюсь если реально в кредит-_-"
Спокойно пойдет! И процессор у тебя супер! Никаких проблем))
Хотя, я думаю, как обычно завысили, чтобы народ бросился карты покупать, как к киберпанку. Тот же панк на моей 1060 3гб держит стабильные 30-40 фпс на средних настройках, только в центре города просадки небольшие. Вполне играбельно, прошла с удовольствием.
Если не занизили, что бы народ раньше времени в шок не повергнуть.
Если были карты по обычной цене. А тут в пять раз дороже. У крестьян денех нет.
Точно не завысили, потому как когда я пытался запустить Сталкер Чистое Небо, когда он вышел, на железе чуть слабее чем в системных требованиях Чистого неба (это было железо требуемое первым Сталкером - Тень Чернобыля, на котором он у меня прекрасно шёл), я не мог пройти ЧН, потому как игра запускалась, однако на локации НИИ Агропром при подходе к подземке когда Снорки нападали, начиналось слайдшоу и жёстко лагало. И даже в ТЧ на Армейских Складах начинались тормоза и просадки FPS, пока я не обновил комп. Однако стоит также заметить что Сталкер 2 требует SSD. На HDD он даже незапустится. И учесть что это лишь предварительные требования, к выходу игры они могут измениться в более требовательную сторону. Поэтому ориентироваться по закупкам железа для экономных игроков лучше после тестов блогеров, когда игра выйдет.
Мда уж. Они же в курсе про ситуацию на рынке железа, дада? )
Я сильно сомневаюсь что до апреля она разрешится. Поэтому извините посоны, но не предзаказ, а торрент. Если пойдёт на нынешней системе, тогда подумаю о покупке. Вот есть ещё 9 месяцев, пилите оптимизон, а иначе не видать удачи, времена ныне тяжёлые. )
видать, игре еще год релиза, а она уже топ предзакакзов стим
150 гигов? Походу, возможно, игра действительно будет огромной как нам заявляли.
На самом деле, требования вполне демократические по сегодняшним меркам.
Хотя, кого я обманываю, у многих фанатов сталкера до сих пор стоит железо 2007-го года, которое не вывозит даже в 60fps CoP.
А сколько весят последние части колды? Объем пока ни о чем не говорит.
Так я предположил, а не утверждал.
у калды в папках несжатые 4К текстуры лежат, отсюда и размер дистрибутива
230гигов
А у сталкера не могут лежать по итогу или чо? Странная у Вас месье логика.
все с оптимизацией понятно уже) даже когда выходил сталкер в 2007 году, ни одна видяха его не тянула на ультрах)) еще и движок кривой был, ситуация повторяется спустя 15 лет
Лагает даже на топовом желехе ждулкер. Просто не использует мощности.
Ну в этот раз движок вроде бы не из говна и палок)) Будем надеяться что и нынешний состав GSC тоже не из того же "материала" сделан=))
верим)
Не, ну ролики с Е3 определённо пререндеренные. Ждем лютый даунгрейд графона, ибо то шо показали- слишком хорошо
сомнения возникают только с тенями но непонятно они ртх или нет. в потребительской уе4 с этим будут некоторые проблемы так что особо на первый взгляд даунгрейдить нечего.
единственное что картинка выглядит нехорошо из-за корректировки цветов. может быть финальный вариант будет отличатся на более сдержанный.
Ну так и требования у игры соответствующее
на ютюбе пройду в 4к 60фпс
тем более что без массового мультиплеера онлайн
О, на низких поиграю xD
Если эти рекомендуемые будут обеспечивать такую же картинку, как в трейлере, то это будет пушка xD
Но всем понятно, что не будут, к сожалению xD
Пройду как раз на Xbox SX в 4к 😎
Мда, Учитывая что сейчас цены на железки растут по месяцам, если не по дням, то фиг мне жирный с маслом на хлебе. Опять придётся на ютубе проходить...
Аналогично. Такое ощущение, что они игру для майнеров делали...
Ну из того, что было показано, понятное дело, что она не пойдет на ведре. По поводу рекомендуемых, ну считайте 3060 будет в рекомендуемых. Если проблем с дефицитом карт и их ценами будет решена в этом году, то по сути требования не такие уж и запредельные, считайте мидл карта 5 летней давности в минималках и мидл карта последнего поколения в рекомендуемых. Так то, если б не было дефицита, то по сути все нормально(напомню, это считайте, что какая нить 960\970 в рекомендуемых была бы в 2019 году. Согласитесь, не так уж и жестко.
До пятого поколения не будет решена проблема, да и тогда только карты со вторичке по нормальной цене.
Не слабые такие требования. А с учётом нынешней стоимости комплектующих - боль.
Ну до зимы еще можно было купить на вторичке 1080ти за 17-25т.р нормального сохрана. Это не много по меркам современного мира. Другое дело сейчас эта же карта 50-70т...
Ну до зимы мы не предполагали такую ситуацию с видюхами. Да и требования игры озвучены не были. Теперь только ждать выхода, новых видюх и игры.
Проще купить б/у Series S за 40К или Series X за 60К, если есть лишние 20К, чем собирать комп на 130К ради Сталкера))
Игра сколько там в разработке? Лет 5 уже. Учитывая что Сир Графоний на релизе будет кастрирован,это через чур завышенные системные требования для долгостроя.
Ну в принципе учитывая кривизну первых частей, думаю будет так же как с киберпанком.
Понял-понял с текущими ценами на железо я в пролёте.
Ближайшие 2 года выход для людей с твоей ситуацией только консоль
Где бы ещё их достать не через перекупа)
Покупать можно через перекупа по гарантии магазина перекупа, но осторожно и с предварительной проверкой. Я купил консоль и всё работает исправно. Ещё другую консоль покупал вообще с рук, брал пару лет назад что бы были чеки, коробка, все комплектующие. И вообще без нареканий. А без перекупа они очень дорогие все. А я взял PS3 SS почти как новую 2013 года в полной комплектации с дисками и рулём всего за 9К с рук, Xbox One X в коробке с документацией с гарантией перекупа на год специальную версию, всего за 28К когда с рук можно было найти похожие версии без полной комплектации ещё дешевле порядка 23К. Сейчас такие уже выше 33К стоят. А для Сталкера понадобится Xbox Series. Series S потянет на минималках без 4K, стоит примерно как мой One X. Series X стоит как средняя видеокарта порядка 60К, если брать б/у и внимательно проверять перед покупкой. А на новые сейчас цены улетели в космос.
С видеокартой и процессором явно перебор. Игра, конечно, смотрится неплохо, но не настолько, чтобы вот так вот просила... Есть множество выпущенных уже игр и выглядят не хуже, а требования далеко не такие драконовские.
Да если у тебя нет SSD она даже не запустится))
Ваш печальный опыт мне не грозит 🤣🙈🙈🤣
Никто их не обновлял, уже года два как они известны
Учитывая требования, а так же вспоминая старт первой части, не каждый сможет поиграть это творение на старте)
Поиграть на старте не смогут не только лишь все, мало кто в будущем сможет делать это.
Ну не знаю, может моё мнение немного отличается, но всё же. Как по мне завышение требований возможно сделано ради пиара консолек от майкрософт, ведь эска по факту стоит 9к в гривнах это +- 350 баксов (переводите сами на свои валюты) и также геймпас по цене не сильно дорогой 150 гривен (примерно месячная оплата скоростного интернета столько стоит) это с округлением 6 долларов. Если учитывая сегодняшний рынок пк железа, то явно легче на будущее купить иксбокс чем пк если судить из этих требований. Но есть огромнейшее НО)) через год (как будет выходить данная игра) рынок явно будет на стороне пеки т.к. нарастёт производство и пандемия если и не закончится, то явно уже практически ни на что влиять не будет в этой отрасли, да и б/у рынок будет наводнён множеством предложений, так что похоже данные требования больше похожи на пиар ход со стороны GSC чем на реальную картину, да и отмазаться можно по типу "мы так хорошо вылизали игру что она запускается даже на ведре)"
не в этот раз. ЧН и ТЧ нешли или шли в слайдшоу на процах ниже минимальных системных требований. я не смог пройти Чистое Небо на проце из рекомендуемых от ТЧ, пока не обновил железо.
Единственная игра где видики от балды епнули и так сойдет зачем оптимизацию пилить лучше игру быстрее выпустить Заоблачные требования
Если требования не завышены, то удачи им впарить это игрокам живущим в мире, где видеокарты пока что только дорожают и нет не одной предпосылки для снижения цен. А даже если крипта слегка просядет, то цены будут падать так медленно, что к 22 году максимум 5% от итоговой стоимости может опустится. Сейчас обновить видеокарту реально можно только с прибылью не менее 200к в месяц. И даже в этом случае - это ударит по карману не слабо так. Но это хотя бы не в кредит :) А в кредит ради одной игры залезть, это надо быть большим любителем сталкера.
ПС. Кто-то реально считает что 1060 не способна обеспечить хороший графен + графон? Маркетинг совсем мозги прожог уже людям насквозь? -.-
Не маркетинг прожёг, а оптимизон тугой намечается.Чтоб новые игры продавались, игрострою придётся системки спускать вниз и продолжать поддерживать старые консоли, ибо новые не каждый захочет купить за их цену.Если системки будут расти, то продажи ПК-версий будут никчёмные.Это означает, что на консольные версии ещё выше можно будет цены
Да именно что маркетинг. Но это долгий разговор и я не в настроении дискутировать.
В очко такие требования. Пойду в обычный сталкер порублюсь со своей gtx760
Системки обычно расплывчаты и нередко завышают. У кого 1066, наверняка при "должной оптимизации" удастся запустить игру и на средних при приемлемом фреймрейте.
цены на видях аж радуют проще уже купить Xbox
Учитывая оптимизацию предыдущих сталкеров - 1066 точно не хватит)
ну там и движок был х рей
Как и 3060.
ага да да, на новом движке ue5 ,удачи
Думаю мой FX потащит)
Вот это требования, я офигиваю (и это мягко сказано) еще. Некстген так некстген.
Игра выйдет (надеюсь) через год, в рекомендуемых требованиях будет карта 4 летней давности, чего офигевать-то?
Мда.. так сказал будто бы у всех есть 1080 ti
Не у всех, но она и не в минимальных требованиях, правда? Обладатели 1060, судя по всему, смогут спокойно поиграть.
Обладатели 1060 на 6 Гб, а не на распространненые 3 Гб, это важно
Все равно это не супер топ завышенные требования. Ещё фиг знает как будет с оптимизацией, может и на 3-шке пойдёт. А так 6 ГБ в 2021 для игр это необходимый минимум. Есть ещё целый год (как минимум, может и больше) для апгрейда железа. Найти на вторичке подходящее, хотя бы под минимальные требования железо можно, если поиграть охота, а почку отдавать за новое железо жалко.
ну не расстраивайтесь. посмотрим на ютубе и тд!)))))))
можно поиграть на б/у Xbox Series S на минималках. стоит всего около 40К, на выходе можно было урвать за 30К новый.
Через 3 месяца, после выхода игры, когда спадёт "эксклюзивность" для Хбокса, они выпустят патч с обычными текстурами) бабка Ванга нашептала)
Отличные системки, ничего не скажешь. И где я достану 8гб видеопамяти? Идти покупать видюху за 100к? На что они там рассчитывали то, что у людей давно уже 12гб видюхи стоят последних серий, лол?) В итоге, минималки какие-то не минималки, а игра походу сделана для майнеров, но никак не для обычного среднестатистического игрока с 4гб видеопамяти старых серий. И ещё походу два года ждать, когда норм видюхи на рынке появятся по адекватным ценам. Только избранные поиграют в Ждалкер 2, норм. Ну посмотрим какой там будет онлайн, когда игра выйдет)) И как в целом игра будет работать.
Начинай копить, через пару лет как раз!
Нет, спасибо, переплачивать капиталистам я не собираюсь и никогда не буду) Проще купить консоль.
ахахааха, если судить по данным стима, игра запуститься только у 27 процентах людей xD
Ну, что и требовалось доказать) Процент конечно вырастет с выходом игры, думаю, так до 40-50, но всё равно это только половина получается, лол. Остальные будут дальше играть в первые части сталкера с модами, вроде ганслингера и прочих.
с выходом первого сталкера в марте 2007 было также. тогда не у всех было то мощное железо что было в системках теней чернобыля и даже у меня, того кто был в числе избранных на тот момент, хотя и пошёл первый сталкер, чистое небо я уже не обновив железо пройти немог. Лишь когда я обновил железо я смог пройти Чистое небо и Зов Припяти. А до этого вынужден был играть только в Чистое небо, который загружал мой комп до предела а друзья завидовали в 2007, что у меня идёт этот сталкер а у них нет. Консоли тогда были непопулярны, не могли купить Series S и играть в Сталкер 2 на минималках, как это можно теперь.
Так говорили же что обновят требования, а они остались точно такими же как и раньше! зачем тогда было это говорить не понятно? Вот они кстати https://www.playground.ru/stalker_2/news/ofitsialnye_sistemnye_trebovaniya_s_t_a_l_k_e_r_2_heart_of_chernobyl-1117119
Почему в минималках и рекомендованных райзены,интелы.Где зеоны???АЛО)))) Не порядок
Потянет зионы,инфа сотка)))
А ты смотри на момент выхода, своего зеона, на топовые десктопные процы и тебе всё станет понятно)
нифига себе моему ноуту капец
Press F
Мне благо с этим повезло, у моего ноутбука 2070 супер полноценная и i7 10875h. Так что высокие мне гарантированны
Не может быть в ноутбуке полноценной 2070 супер, она порезанная сильно по-любому, не max q , но все же. Любое сравнение на Ютубе с десктопом включи, откроется невероятное. Я не агрю, но не нужно обманывать.
Разница между ноутбуком и пк с ртх 20 серии (не max q) в 5 фпс в среднем
Мое ведерко не вытянет даже на минималках, тут либо обновлять, либо купить SeS.
Это вроде самые высокие требования вообще в играх. Нормально так, в рекомендуемых проц i7 9700. Карта 1080 ti и rtx… Я к слову скажу, рекомендуемые это не означает МАКСИМАЛЬНЫЕ настройки. Так что страшновато… Хотя вообщем то, спокойно бы взял сейчас 30 серию за тыс. 50-60, но уж точно не за 90-200
где бы 3080 за 90 то хоть взятьXD
лет через 20 может и можно будет купить)
Чет слишком крутые системки для не самой крутой графики
то чувство что все проходит под системки а видеокарта стоит в сторонке
Сначала офигел с системных, потом посмотрел на дату выхода и еще раз офигел. Пока дождешься, так уже, может, и играть не захочется.
Очередная игра в которую нормально поиграть можно будет через 10 лет.
Это удачно я на днях Xbox SEX приобрел.
похоже слово оптимизация исчезло из словаря разработчиков...
150 GB на диске? Мир либо богат деталями, либо оптимизацией подтерли задницу.
это не всё, нужен ещё SSD а не обычный HDD.
Интересный намёк, чтобы хомячки побежали обновлять видяху (да и в принципе железо). Но по моему, что разраб, что вендоры не до конца понимают, что их жалкие потуги ограничить майнеров - это пердёж по среди улицы (причем пердёж жидкий). Окей - бог с ним, что там десятое убогое окно. Но смотря на остальные характеристики... Что же - по порядку:
1. ЦП - по тем кадрам, что нам кинули, как подачку, я не думаю ЦП реально такой нужен будет. Мб какой-нибудь камень из, как минимум, 3 поколения core i сможет потянуть. В конце концов больше всего "страдают" другие части системы.
2. Оперативная память - тут можно и согласиться.
3. Видюха. Краеугольный камень. И именно та часть, из-за которой разработчик рискует потерять часть аудитории. Ранее я упомянул вопрос майнеров. Но дело не только в них. Щас цены, скажем, жоска при... и т.п. Т.е. по мимо дефицита карточек, ребром стоит цена на эти самые карточки.
4. Объем игры. Это отдельный вопрос. Если игра будет представлять в действительности то, что о ней заявляет разраб, то вопросов не должно возникнуть.
В целом - это звиздец, а не требования. Тип взгляните для примера на ценники к видяхам тех же. Чтоб хотя бы запустить игру и что-то где-то там поделать, это надо вывалить как мин. 50к (и это только карточка GeForce GTX 1660).
Кто ж знал, что крипта так полетит? Майнеры создали огромный спрос, предложение ограничено, вот и цена в космос ушла. Я перед новым годом купил себе комп на вторичке с монитором 4к и всей периферией за 1.3к бакинских, а сейчас одна только видяха почти 1к стоит и это ещё поискать надо.
Да никто никуда не побежит. Геймеры в большей своей части не тот сегмент, у которого всегда есть лишние 300к на ПК. Пока цены не упадут в их изначальное состояние. И даже в нём - мало кто готов был платить за новый ПК.
Жёсткие требования.Жёстче,чем у Кибера.RX588 в минималки всунули🤦♂️.Получается,что ради одной игры целую систему менять.Да в жопу такого Сталкера
Почему ради одной? Игры в будущем вряд-ли будут менее требовательны. Другое дело, что железки стоят как чугунный мост, это да.
S.T.A.L.K.E.R 2 был самой ожидаемой игрой.Остальное так себе.Правда,по трейлеру больше напоминает очередное "Метро" на поверхности
мне тоже после прохождения Тени Чернобыля пришлось менять комп в 2008 году, что бы пройти Чистое небо и Зов Припяти))
Нет.Под ЧН
Ребята сидящие на картах эпохи 1060/580 - не переживайте смените карты к 2022 году на 3070 - цены упадут.А вот те кто купил мусор в виде каких то недопроцов 4/4 или 6/6 прям беда.Ведь было ясно что это притык и статтеры под некстген.Как можно в минималках указывать Райзен 5 1600 и 7600.... Райзен 1600 в разгоне до 4 Гц, и 3200 памяти - работает на GTX 3700 ,без ботлнека - и еще 5 лет на таком можно играть на ультрах. Так как заточки под 1 ядро теперь все меньше будет.
К 22 году цены никуда не упадут. Скринь. Это очевидно на 99% (ну вдруг вся крипта обесценица по божьей воле - 1%)
Крипту поддерживают инвесторы.Но ещё я слышал, что пропадают люди при попытке обналичить крупные денежные средства.
Хорошо что я купил себе i5 10600k, думаю на несколько лет хватит з запасом
Конечно,если потом разгонять будешь:)
Пока живой гемплей не увижу (а не отрендоренный мультик) буду считать представленные системные требования - очередной попыткой продвигать новую Шайтан коробку.
в точку
Вот это по делу, хоть кто то адекватно реагирует.
Ну если графен будет такой, как показали в трейлере - простительно. Нет - нет.
Исходя из этой информации, которую спросил мой знакомый, смею предположить, что рекомендуемые системки для 4к30 или 4к60, так что владельцы fhd мониторов должны будут смочь играть на более низких системах, чем в рекомендуемых
Это так же объясняет требование 6гб видеопамяти минимум
Как грится, 1660 хватит фсемм
Они такие: мы обновили системки!
На самом деле: xD
на 4080 в 4к HDR сыграю через три недельки
Жаль, Win7 нет в минимальных.
Это уже старье.Ставь 10 ку
У кибера 1060 была указанна в рекомендуемых , а на релизе я на своей 1060 играл в минималках 40фпс
Там и движок другой, не забывай
Ну да , говно какое то редовское , а тут топ1 игровой движок!!
я думаю в сталкере будут загрузочные локи, снизит требования
Нормальный движок у них, технологичный, но прожорливый, это факт.
Максимум лабы. И то не факт. Обещают безшовный мир
Не первая ли это игра, которая просит в минималках 6гб видеопамяти? ух походу даунгрейда по графике не будет
фанаты наделают модов на даунгрейд графики)))
обычныуе некстен требования. толька я думал оперативка минимум 16гб будит.
к стати тоу говоря редкий случай когда я требования недооценил. думал будет 8 поточный процессор и 4гб врам для любителей мыльного. а тут 12 поточный и 6+ врам сразу.
Интересно было бы понять для какого разрешения требования.
А то у самого 3600+2070s
Боюсь, что это для FHD. У самого такая же сборка как у тебя)
Это системки для фуллхд/60 кадров скорее всего, позднее для лучиков получим
У меня райзен 3 2200g 1050ti на 4 gb и 8gb оперативы.надеюсь можно будет поиграть.как думаете?
кадров 20 в лучшем случае на минималках получишь
В меню поиграешь. Ну может пролог проидешь)))
Ниче.старый моник на 720p прдключу как раз в 30фпс поиграю
на тогда проще поиграй в шадоу оф чернобыль 2007, графон и погружение примерно тот же будет
норм
Интересно как пойдет на GTX 1050TI
Как ни будь
лаги, отвратные текстуры старых шейдеров
Фуууух, Х-бокс есть и славу богу. Вот видите, а вы говорите консоли бесполезны))) И комп терь менять не надо. БФ 2042 будет на компе, Сталкерок на Боксе
Даром консоль не нужна, даже если Сталкер запустит.
что за чушь?)
если у тебя Series S то будет мыло мыльное в 30FPS от силы без 4К даже. А так да, лучше уж так, чем новый ПК за 130К покупать.
на S все игры стабильные 60 в FullHD выдают даже в онлайне, не говоря про одиночки...кроме проблемного Киберпанка, там попросту FullHD разрабы для S не добавили, а сразу реализовали 2К и 30 Фапов, которые нахер не нужны. С учетом того, что разработчики Сталкера полностью под крылом Микрсофтников, они абосрутся, но запилят и вылижут игру под все консоли от Микроников, по другому быть не может, увидишь
GSC GW независимая компания. Никаким Майкам они не продавались. Игра по прежнему выходит на ПК.
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
От 52500 рублей
Удачи)
150gb толстота то какая, жирнота))))
мда... придется собирать новое железо однозначно
Дай бог, чтоб у меня в 30 фпс пошла на моей r9 380
ну здесь легкие ультра
Если игра делается для Xbox Series X/S "PS5" и PC, данные системные требования оправданны, как бы это не было печально. Время идёт, железо устаревает, графон улучшается.
Жизнь такая штука: сегодня ты на коне, а завтра умираешь в тишине и умирает твой ребёнок на руках твоих, а потому ты думай прежде чем топить.
Мне, с моей вегой 64 норм
думал больше будет, но походу оптимизацию доделывать будут мододелы
знаем мы эти оптимизации мододелами из блокнота + 1fps, ты в 2005 так и остался ментально?
Да уж теперь на мой РС надобно маслица намазать да по толще)) и икорки сверху вкинуть)) КАРОЧЕ-НЕ ПОТЯНЕТ.. ну мож на минималках.. и то не факт.. у меня видик на 4гб
Игра крутая по всей видимости будет. жаль мой старичок её не потянет
Скажите на gtx 960 4gb потянет на минималках хоть?
Главное меню, может быть, и посмотришь... А так надежды мало, 4 гб сейчас не котируются от слова совсем.
Ты как и я в пролёте. Все в пролёте с 4гб))
Не волнуйся, снизишь настройки графики в минимум и возможно еще разрешение придется уменьшить, и пойдет нормально, но графикой конечно придется пожертвовать, у меня самого RX570 на 4 гигабайта, но думаю на минималках будет ок.
С чего ты взял, что будет ок, если там минималки на 6-8гб?) У меня RX 560 Radeon на 4гб. В лучшем случае если меню запустится, а в игре будет полная жопа и на видюхе можно будет яичницу жарить))
Со своего опыта, раньше играл во многие игры на компе ниже минималок. Да, возможно будет 20-30 фпс и видеокарта будет нагрета по максимуму, но играть можно будет.
Ну по видюхе я хотя бы не пролетаю. А вот проц... Мда, придётся покупать.
Мдаа, моя 970 срочно требует замену
погоди, может не всё так плохо. Тоже сижу на данной
да эта видюха тянет даже рдр2 на средней высоких настройках, так что вполне думаю, что потянет
Эх, а у меня 1060 3Gb.
Ну чтож, на средние поиграю, но зачем брать на ПК, если есть шайтан коробка))) главное что бы без переносов)
семерка все
Норм требования
мда, похоже 2022 год будет последним для моего пк)) Привет 1060 в минималках. Надо начинать копить на Xbox Series S, т.к. 4к с трассировкой лучей нафиг не сдались
Хотя всё-равно винт докупать придётся. Или менять.
Shut up and take my money
Кажись требования завышены, либо это пиар Xbox. Думаю разрабы должны учитывать то, что даже при наличии денег на видюху (хотя за такой ценник жаба не то что душит, а бьет ногами по морде) их сейчас тупо невозможно найти, на любой сайт где ни глянь "Нет в наличии", либо брать на вторичке 2060 за 60к, либо 3060 за 80к без гарантии, при этом учитываю то, что до майнингового бума 2080 стоила 30к.
Если разрабы подгонят качественную оптимизацию, то, думаю, и на средненьких ПК 5-6 летней давности всё хорошо пойдет. Хоть бы не облажались в техническом плане, как Реды!
Мне кажется,делать оптимизацию будут мододелы,а не разрабы)))
Внимание вопрос:
MSI AMD Radeon RX 570 [8 gb]
На каких установках пойдет? (На средних бы хотелось) Люди знающие, поделитесь.
как это можно знать если ещё почти год ждать
интересно с процессором intel core i5-9400F игра запустится на минималках?
В большей степени всё зависит от видеокарты. Да и твой процессор близок или даже аналог +- 7600K.
Можно и на i3 камушке,главное разогнать на 3-4 ггц
опять на ютубе проходить, прямо День Сурка
Мой пк с
Gtx 1650
4х ядерный Ryzen 3 PRO 1300
8gb ОЗУ
нервно курит в сторонке
Блявота!!!
требования вроде и норм, но и графит похуже, чем в рдр 2
Евпатий Калаврат! Вот это обжора!
Оптимизацию завезут, а значит 1070 / 580 8 потянут на высоких. Ну а если нет, то в новый сталкер поиграет 2.5 пекаря с 30хх картами.
Хотя если вспомнить то, как лагала первая часть на топовом железе тех годов из-за отсутствия оптимизации...
ну я был одним из избранных с топовым железом в 2007 году, кто смог поиграть в тень чернобыля. однако Чистое небо в 2008 я так и не прошёл, пока не купил новый ПК и даже в ТЧ на старом в локации Арм. складов лагало!
Ну всё. 6 и 4 ядерные процы (притом не старые, 4х летние) в минималках...
И после кто-то будет утверждать что мы не находимся на стыке замены ПК?
Даже я с i7 6700k чувствую, что с 2023 г. этот проц превратится в Core 2 Duo
LOOL
Стык смены ПК наступил давно. Стык смены графона не наступит ещё очень долго. Люди платят за старый графон всё больше и больше.
ну можно и так сказать - всё таки RTX видеокарты и 8+ ядерные процессоры уже относ. давно.
Я также говорю, что новое ПК-железо уже переступает порог: DDR5 оперативная память уже будет выпускаться. Unreal Engine 5 вышел (и следом другие движки подтянут). На консолях нового поколения уже 8 ядер и рейтрейсинг.
Но в комменте имел ввиду, что момент когда ЦП подавляющего большинства пользователей превратится в старье вот-вот наступает.
я купил на алике матьLGA 2011 Х99 + Xeon E5 2620v3 16gb ddr4 за 15к рублей и у меня 2хGTX960 в SLI (второй тоже на алике купил за 7к рублей) - еще не видел чтобы что тормозило на 1920х1080 на высоких
нужно разгонять проц а тем у кого Core 2, как у меня, вообще покупать новый ПК а старый в утиль отправлять.
Когда выйдет я в армейку уйду, там приду, соберу норм комп да поиграю)
Чёт не знаю я, верить иль не верить системкам, дождусь 2022 года, очень пока все смутно.
Завышать их сейчас никому не интересно. Так что либо верить, либо будет ещё хуже.
Это в 4к? или в 1080?
в 720p)
С таким ПК играбельно будет ??
Intel Core i5-8400 OEM
16 ГБ Оперативы
Видеокарта Palit GeForce GTX 1060 (6ГБ) DUAL
О, ну вот для игры такие требования врятли надо, а вот защиту тянуть- надо.
ну всё дудки только ютуб я так и знал что им срать на лаптопы.
+++
их нетттттттт июнь 2021! это писец Видеокарта: AMD Radeon RX 580 -50 касарей 47 ! есть и то на али
Пожалуй, буду перепроходить в 10500 раз первые 3 части. Не судьба, даже на минималках поиграть походу, хотя бы в 30 фпс...
держу в курсе, это требования для 4к
рекомендованные - да. минимальные - нет.
150 гигов на диске! ОУ ЕЕЕЕЕЕЕ. Значит будет очень большая игруля :3 А значит она будет на много часов кайфа *_*
Вот радости то! Ради нескольких часов сервер покупать.
а главное это SSD 150 гигов, а не HDD.
Угараешь? Сервер?
А какая мать на комп? У меня
Asrock b450 gaming K4,пойдёт?
зависит от проца
Подскажите мне колхознику на i7 4770k можно будет поиграть или не потянет балалайка эта?
Лучше я буду продолжать пока играть в первые Лицензионные 3 части без лишних проблем (для них даже немножко железо улучшить не жалко - для графики в мастерской уже бывшее в употреблении, но в рабочем прекрасном состоянии), когда выйдет Сталкер 2 уже будет сама история, от самого начала и до конца, тогда всё будет предельно ясно. За такие деньги можно съездить отдохнуть или же купить что-то полезное для себя или семьи. С такими системными требованиями я не согласен, очень дорогой выйдет игра, возможно через какое-то время, всё, что сейчас дороже будет дешевле и можно будет потом поиграть.
Мне кажется в итоге мы в реальной жизни пойдем на зону искать артефакты,чем в игре)
интересно, как будет идти на i7 8750h и rtx2060 с 16gb ram? скорее всего, на минималках. тем более учитывая, что у меня alienware m17...
У меня как раз RTX 3080 и AMD Ryzen 7 5800H + 16Gb Ram, то что надо!
RTX 2060 super,i5-8400,16 GB ОЗУ.Пойдет "Шаталкер" на таком железе?😏
Не указано что требуется SSD.
а rx560x на 4 гига потянет? не думаю что они сделают настолько требовательную но так как я в России живу они отсрочили а потом вовсе запретили выход игры в России ну к тому времени успею собрать пк на топ конфигах
Интересно, а на GTX 1060 3gb пойдет?)
Интересно моя 1660 ti 6 гиговая тоже на минималках будет тащить?
У меня потянет?
RTX 3060 12GB ASUS TUF GAMING
intel core i5 12600kf 4.9GH.z
32 gb оперативной памяти
Что за требования у меня Need for Speed Most Wanted 2005 небольшие лаги а здесь такое
у меня 3060 ti 8 gb
на пожилой rx580 пойдет?
а если видюха Nvidia gerofce gtx 1050Ti 4 gb не подойдет да?
Опять лапшу с выходом определили.Может это пиар ход?Уже 6,а нет намеков.Эта студия уже давно лупит обещанками всех.Может она ещё в проекте?
Они говорили что переработали движок под свои нужды, тоже самое заявляли разработчики деад Исланд 2 и ещё кто то. Анрил не плохой движок, на него нужно потратить время для изучения и изменения под свои нужды)
ага точна, минимум 3060 ти карта, проц 6\6, и 16 оперативы
на ультрах пойдет
Походу переноса реально больше не будет, 3 недели до релиза, а его не объявили(надеюсь не накаркаю)
тут 2 варианта либо они графику нормально так порезали!Либо оптимизировали не реально как!
Скорей всего, я с тобой полностью согласен
потому что 1080 ti !да чтобы 5 анриал наниты и дюмены!Мало вериться!Запусить на 1080 ти тот же 2 сайленет хилл да там пипец будет на ульрах!
Хоть требования значительно не изменились но это правильно что они их обновили перед релизом, будет понятно что ожидать