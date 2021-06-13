Официальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Вместе с открытием предзаказов GSC Game World представила системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2.

Минимальные:

Версия ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K

Оперативная память: 8 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Свободное место на диске: 150 GB



Версия ОС: Windows 10

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 GB

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Свободное место на диске: 150 GB

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года эксклюзивно на Xbox Series X|S и PC. Для новой консоли Xbox игра станет 3-х месячным консольным эксклюзивом и будет доступна по подписке Game Pass в день релиза. На Xbox Series X заявлена поддержка 4К Ultra HD и технология Ray Tracing.