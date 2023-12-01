Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 по-прежнему стремятся к тому, чтобы игру можно было запустить на GTX 1060

Скорее всего, вы тоже устали от того, что с каждым новым годом всё больше и больше игры стали требовательны в плане "железа" и в особенности видеокарт. Поскольку для игр требуются всё более мощные видеокарты, то выход более оптимизированной игры - это большая радость. S.T.A.L.K.E.R. 2 ещё не вышла, но её создатели нацелены на то, что игру вполне можно будет запустить даже на GTX 1060.
Информация поступила от самой студии GSC Game World в интервью китайскому порталу GamerSky. Большинство масштабных игр, особенно ААА, давно уже пренебрегают поддержкой некогда популярной GTX 1060, чего нельзя сказать о S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Требования к аппаратному обеспечению ПК относительно гибкие. Минимальная конфигурация, на которую мы сейчас ориентируемся, - это GTX 1060. На данный момент вы можете запустить игру, но графика может быть не на самом высоком уровне. Игра находится в стадии бета-тестирования, и мы объявим системные требования ближе к запуску, - заявили представители студии.
На странице S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Steam уже указаны минимальные и рекомендуемые требования, хотя эти требования и могут измениться со временем, как заявила студия.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2. запланирован на первый квартал 2024 года на PC и Xbox Series X|S, а также на Xbox Game Pass.
На анриле 5 только в 480р.
Последние 5 постов про сталкер можно было в 1 пост упаковать а не разбивать на части, потому что всё это было в одном интервью.
Внимание, анекдот!
Рукой махнул - все смеются
я их билд на 1050ti даже смог запустить, очередная новость из серии "отсыпьте мне того-же чем закинулся автор".
в 5 фпс)
на минимальных настройках???
Запустить можно и киберпанк и алана на 1060:)
но вот играть...
впрочем это уже совсем другая история)
Ну так киберпанк спокойно на 1060 пойдет, а вот Алан нет, там мэш-шейдеры не поддерживаются.
Да нет никакой игры. Повторяется история с ТЧ...
Уже все кто хотел поиграли, даже компанию на 90% пройти можно, но один хер билд весь кривой и играть в такое себя не уважать.
Конечно она к выходу запустся на 1060, ведь там графики уже не осталось,всё урезали. Теперь будут говорить это так и надо,мы сделали такой унылый графон и не внедрили в игру новые технологи, потому что,хотели что бы все смогли поиграть в нашу игру. И это точно не пото му что мы выгнали всех нормальных российских разработчиков и у нас теперь пошло всё по одному месту.
Пусть стремятся к 760
С 1fps возможно и запустят. Шутники.
Ну до последнего ролика я бы поржал над этой новостью, а сейчас склонен думать что ведро помоев на голову, смена владельца, увольнение части сотрудников и найм новых (хотя официальной инфы нет, но понятно что иначе и быть не может), пошёл на пользу. Можно ещё и Григоровича уволить.
Блин, реально крутая новость, вот бы они еще игру стремились в принципе выпустить.
Смотрю, петушня рты свои прикрыла, которая тут кукарекала, что игры нет и она ни когда не выйдет. Первыми кинутся играть, лицемеры, хоть в 5 фпс на своих помойках)))
Запустить можно и на корыте, а вот играть?
полный бред
RTX 1060 практически 8 лет, это даже не средний сегмент, дайте уже данной видеокарте уйти на покой, достойно.
как мило)
Сейчас уже много кто на RTX 3060 перешел
сильная мысль)
Статистику в стиме посмотри, наивный.
не весь мир живет в Стиме, йо-хо-хо)) Не, ну серьезно - хватит жрать пирожные вместо хлеба.
а ты ее давно проверял? Если уж так веришь в эту стату, так сходи глянь тоже) там у ртх3060 уже 10% набралось, еще 5% у 2060 и 3070 столько же, и 3060ти. Вот тебе и 25% видюх к слову. Еще 7-8% это ртх4000 серия. Хороша статистика то?)
Как и весь мир не играет в игры. Кто играет и официально состоит в сообществе - тот есть в статистике. Этих людей больше, чем любителей прочих лаунчеров среди всех, у кого компьютер вообще есть. А на такие малые прослойки людей и ориентироваться смехотворно. И я смеяться буду, если у тех любителей не было или не будет аккаунта в стиме, за то будут все аккаунты на различный хлам.